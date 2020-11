Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a annoncé il y a quelques jours que Lachlan, un youtubeur populaire, rejoindrait la série Fortnite Idol. Grâce à cela, les joueurs peuvent obtenir divers contenus basés sur le streamer populaire, y compris un skin.

La société et le youtubeur ont décidé de garder secrète l’apparence de la tenue spéciale, avec l’intention de la révéler plus tard de manière surprise. Si vous êtes enthousiasmé par cette collaboration, sachez que le youtubeur a enfin présenté l’apparence de sa peau.

Il a également confirmé l’heure et la date auxquelles son contenu sera disponible dans la boutique Battle Royale. Nous vous rappelons que certains chanceux pourront avoir le package gratuitement et avant tout le monde, car un tournoi commencera bientôt où le prix sera la peau de Lachlan.

Lachlan a révélé sa peau pour Fortnite: Battle Royale

Lachlan a invité ses partisans à être à l’affût pendant des jours, car ce n’était qu’une question de peu de temps avant de finalement révéler officiellement sa peau pour Fortnite. Le moment attendu est survenu il y a quelques heures, alors que le youtubeur présentait son contenu pour la Battle Royale.

A travers ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube, le créateur de contenu aux 14 millions d’abonnés a présenté son skin, qui fera partie de la saison 4. Le youtubeur a révélé que les personnes intéressées pourront l’obtenir dès la semaine prochaine.

Pour être plus précis, le skin arrivera dans la boutique Battle Royale le 12 novembre, à partir de 18h00, heure de Mexico. Lachlan prépare un stream sur sa chaîne pour décrocher la première victoire avec sa tenue.

Dans sa vidéo de révélation, Lachlan réagit en direct à la conception de sa peau et affirme que se voir dans le jeu est l’un de ses plus grands rêves devenu réalité. Ci-dessous la présentation faite par le youtubeur:

Lachlan x @FortniteGame Icon Series⚡ Disponible dans la boutique d’objets Fortnite le 12 novembre à 19 h HNE Utilisez le code Lachy #Ad pic.twitter.com/EhQO4s5b0h – PWR Lachlan ⚡️ (@LachlanYT) 3 novembre 2020

Si vous souhaitez obtenir le contenu avant tout le monde, nous vous rappelons que Lachlan’s Peak Frenzy aura lieu ce week-end. Le tournoi aura lieu le 8 novembre et se jouera en équipes de 3. Les gagnants recevront en récompense la tenue de Lachlan, un sac à dos rétro, une pioche et un geste.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera la semaine prochaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.