Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme prévu, ce n’était qu’une question de temps avant que Predator n’arrive sur l’île de Fortnite. Epic Games a terminé la maintenance des serveurs de titres, la mise à jour 15.21 est donc désormais disponible pour tous les joueurs.

La mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais la plus frappante est sans aucun doute le skin Predator attendu. Non seulement le chasseur mortel est arrivé à la bataille royale en tant que tenue, mais il est également un boss, afin que les joueurs puissent lui faire face dans la jungle.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Voici comment obtenir le skin Predator dans Fortnite

La tenue Predator est arrivée à Fortnite via le Battle Pass de la saison 5 du chapitre 2. Cela signifie que vous pourrez débloquer son pack de contenu en complétant certains défis.

Si vous réussissez les missions Jungle Hunter, vous recevrez le skin de chasseur, une émote appelée Biohelmet en ligne, le spray Thermal Vision Hunter, une bannière et une émote supplémentaire.

Epic a rappelé aux joueurs qu’ils peuvent avoir un accès direct au Battle Pass s’ils sont membres du Fortnite Crew, un service d’abonnement proposé pour un paiement mensuel de 11,99 USD ou 230 USD.

La société a publié une nouvelle bande-annonce pour nous montrer le personnage de Battle Royale. Comme d’autres personnages, Predator est arrivé sur l’île via Zero Point. Nous ne vous en disons pas plus et nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

Predator est le nouveau patron de Fortnite

Le chasseur sera un autre danger pendant les jeux Battle Royale, car il est le nouveau boss. Vous pouvez le trouver dans Stealthy Stronghold, un endroit sur le thème de la jungle. Le personnage apparaîtra au hasard n’importe où dans cette région.

Predator sera un ennemi délicat, car il utilise un dispositif de camouflage pour devenir pratiquement invisible. L’ennemi sera visible lorsqu’il essaiera de vous anéantir ou d’attaquer d’autres joueurs. En le battant, vous pourrez récupérer l’objet et devenir momentanément invisible.

Les joueurs signalent que l’ennemi apparaît généralement près de leur navire, c’est donc un bon endroit pour commencer votre recherche et les anéantir.

Trouver: Fortnite vit l’intensité du football avec des skins de plusieurs équipes et un nouveau mode

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.