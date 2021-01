Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison actuelle de Fortnite a provoqué la collision de divers univers du support de divertissement. Grâce à un appareil, l’agent Jones a recruté les principaux chasseurs de l’histoire, il est donc possible de trouver des personnages tels que Le Mandalorien, le Master Chief, Kratos et Daryl et Michonne dans le jeu.

Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé de plusieurs découvertes qui ont fait penser aux joueurs de Fortnite que le titre d’Epic Games inclurait du contenu de Predator ou Predator, tel que nous le connaissons dans notre région. Eh bien, apparemment, les soupçons des fans étaient corrects, car une collaboration avec cette franchise de films a déjà été confirmée et des indices indiquent que ce n’est qu’une question de temps avant que les joueurs ne deviennent le prédateur.

La mise à jour v15.20 est maintenant disponible dans Fortnite et en plus d’inclure beaucoup de nouveau contenu, il est frappant de constater que dans ces nouveautés se trouvent plusieurs défis liés à la série Predator, que les dataminers ont trouvés dans le titre.

Peu de temps après l’activation de la nouvelle version, le compte officiel Fortnite a partagé un clip mystérieux dans lequel le personnage de Fish Stick est vu en train de saluer un navire ou son équipage. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce vaisseau a la conception du Predator, donc Epic Games ferait allusion à son arrivée imminente.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le skin Grefg arrivera très bientôt dans Fortnite et vous pourrez l’obtenir avant sa première officielle.

🤔 pic.twitter.com/89FmnfWBuP – Fortnite (@FortniteGame) 13 janvier 2021

Plus de pintes suggèrent que les joueurs pourront bientôt trouver le prédateur

Mais ce n’est pas tout, car il y a aussi des informations non officielles, que les dataminers ont trouvées dans les derniers fichiers du jeu. Tel est le cas des défis Battle Pass, qui soulignent qu’ils récompenseront apparemment les joueurs avec des objets Predator, comme rapporté par iFireMonkey.

Jusqu’à présent, une icône pour la bannière avec le visage du prédateur, une émoticône avec le design du coupeur de plasma, ainsi qu’un accessoire de sac à dos avec un design d’un crâne extraterrestre ont été confirmés, qui seraient déverrouillés dans le cadre de la série de Missions Jungle Hunter.

Cela dit, les indices, selon les initiés, suggèrent que le Predator sera la tenue cachée du Battle Pass de la saison 5 du chapitre 2. Une image de ce à quoi ressemblera le Predator n’a pas encore été trouvée, mais apparemment les joueurs peuvent le trouver en 2 versions, une avec un masque et une sans. Il y a encore une incertitude quant à savoir si le personnage sera disponible en tant que tenue, mais des indices indiquent qu’il sera au moins un PNJ et pourrait apparaître comme un boss.

Les 3 premières récompenses mystères seront débloquées dans 4 heures. Ce sont maintenant des “Quêtes de chasseurs de jungle” pic.twitter.com/D2qdigiSQI – iFireMonkey (@iFireMonkey) 13 janvier 2021

Attendez-vous l’arrivée du Predator? Le recevrez-vous dès qu’il sera disponible? Dites le nous dans les commentaires.

La saison est loin d’être terminée, il est donc encore temps pour plus de chasseurs de rejoindre le Battle Royale. Il y a même des joueurs qui pensent que Samus aurait sa place méritée dans le titre, dans ce qui serait l’un des crossovers les plus inhabituels.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source