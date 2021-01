Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En raison d’un conflit juridique et du fait qu’Epic Games a enfreint les règles, Fortnite: Battle Royale a été exclu de l’écosystème iOS. Pour cette raison, un indice qui semblait indiquer qu’il y avait une possibilité que le Battle Royale revienne sur iPhone et iPad a attiré l’attention de beaucoup. Malheureusement, tout cela était un simple malentendu.

Ce qui se passe, c’est que les dataminers comme HYPEX et FireMonkey ont trouvé un correctif qui semblait se concentrer sur la version iOS de Fortnite. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont dit que c’était une petite mise à jour qui a changé les valeurs liées au système de paiements directs pour les matériaux temporaires.

Rappelons qu’Epic Games a implémenté un système de paiement direct dans la version iOS de Fortnite: Battle Royale. Cela a fait grimper la commission d’Apple et a offert un prix plus attractif aux joueurs. Cela dit, il s’agit d’une mesure qui enfreint les règles et c’est pourquoi cela a conduit à la suppression du jeu de l’App Store.

Un malentendu qui ne devrait pas vous exciter

Étant donné qu’Apple a déclaré que Fortnite pourrait retourner dans son magasin si Epic Games retirait le mode de paiement direct, beaucoup ont vu ce changement comme un indice que Battle Royale revenait. Il y avait même des médias qui ont signalé cela comme une possibilité.

Cependant, tout semble indiquer qu’il s’agissait d’un simple malentendu. Ce qui se passe, c’est que les dataminers qui ont découvert ces informations ont souligné que ce correctif signifie en fait peu pour l’avenir de Fortnite: Battle Royale sur iOS.

Ce qui se passe, c’est que le correctif était destiné à la v15.10 de Fortnite: Battle Royale pour iOS. Autrement dit, une version du jeu que cette plate-forme n’a jamais reçue.

Le correctif IOS que j’ai mentionné dans le précédent tweet supprimé ne veut rien dire! Désolé pour la confusion et merci à MagmaReef de m’avoir corrigé! – HYPEX (@HYPEX) 5 janvier 2021

C’était, apparemment, une erreur. Le correctif ciblé v15.10 sur iOS, que cette plate-forme n’a jamais eu. Nous vous tiendrons au courant si nous en apprenons plus – Fortnite News (@FortniteINTEL) 5 janvier 2021

De cette façon, tout semble indiquer que ce changement signifie peu. Nous devrons nous tenir au courant pour vous informer si cette situation conduit à quelque chose, même si nous doutons que cela se produise.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire si vous suivez ce lien.