Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite: Battle Royale rassemble peu à peu les meilleurs chasseurs et mercenaires de divers univers. Le titre a déjà reçu du contenu de The Mandalorian et God of War, mais les joueurs attendent avec impatience d’autres collaborations de ce calibre dans les semaines à venir.

Il y a même des indices sur l’arrivée du Halo Master Chief aux batailles de Battle Royale. Ces derniers jours, des informations ont été révélées sur un autre croisement possible qui excitera sans aucun doute plus d’un joueur.

Selon les dataminers et les fuites, il y a des indices de l’arrivée de Predator, connu dans notre région sous le nom de Predator, au titre d’Epic Games. Cependant, il est important de mentionner que cette collaboration n’est pas officiellement confirmée pour l’instant.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Predator arrivera-t-il à la nouvelle saison de Fortnite: Battle Royale?

Les joueurs pensent qu’Epic Games fait allusion à l’arrivée du Predator dans le nouvel emplacement de Stealthy Stronghold, qui a été lié à diverses collaborations qui pourraient avoir lieu à l’avenir.

La communauté a trouvé plusieurs références à Predator à cet endroit. Le plus direct et le plus évident est un logo que les fans associent aux films de chasseurs extraterrestres. De plus, le thème de la saison est idéal pour l’arrivée dudit personnage.

D’autre part, dans Stealthy Stronghold, un camion qui sert de générateur et un hélicoptère détruit ont été trouvés. Les joueurs pensent qu’il s’agit de références claires aux bandes Predator.

Comme si cela ne suffisait pas, l’un des audios partagés par Epic Games avant le début de la saison parlait de prédateurs et, à un moment donné de l’enregistrement, un rugissement similaire à celui de Predator se fait entendre.

En guise de test final, les dataminers ont trouvé dans le jeu des fichiers faisant référence à un boss de Stealthy Strongholds, un emplacement idéal pour l’arrivée du Predator. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre qu’Epic confirme ou refuse les informations.

Fortnite taquine une collaboration PREDATOR dans Stealthy Stronghold. Regarde ça. Camion utilisé comme générateur (dans le film Predator) plus l’hélicoptère écrasé et le LOGO du prédateur se verrouillant sur quelque chose dans le même POI. sournois sournois @DonaldMustard pic.twitter.com/JAoIQhZI8Y – T5G (@ Top5Gamingx) 5 décembre 2020

Écoutez les cassettes de Jones à 10 secondes. Il dit commodément “Prédateurs”, puis vous entendez un rugissement qui sonne comme celui des prédateurs. Voici les comparaisons: Bande Jones (10s): https://t.co/D2cwyowYYC

Rugissement du prédateur: https://t.co/lQZOogSwqe – T5G (@ Top5Gamingx) 5 décembre 2020

Il y a des fichiers faisant référence à un boss potentiel chez Stealthy Strongholds. Alors, qui pourrait être ce possible patron? Le prédateur comme certains théorisent ou quelqu’un d’autre? Stealty Stronghold est appelé «Nightmare» dans les fichiers et nous avons un S15Boss / LagerEventData_Nightmare. pic.twitter.com/V5LmgCBtla – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 5 décembre 2020

Trouver: L’équipe d’esports de Fortnite signe un joueur de 8 ans pour 33000 $

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page

La source