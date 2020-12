Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games veut gâter les joueurs de Fortnite cette saison de vacances, ils ont donc organisé un événement à thème très spécial pour Battle Royale. Il s’agit de l’opération Refroidissement, qui est maintenant disponible avec des récompenses et des cadeaux attrayants.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un événement hivernal accompagné de missions spéciales, d’une rotation des modes de jeu, de changements de carte et du retour tant attendu des véhicules aériens.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

L’opération de refroidissement de Fortnite a commencé avec toutes ces nouvelles

Fonctionnement Le refroidissement a commencé il y a quelques minutes et fonctionnera jusqu’au 5 janvier. Les joueurs pourront débloquer une variété de récompenses gratuites en aidant Cryomancer, un personnage qui leur attribuera des missions uniques.

Au total, il y aura 12 missions Operation Cooling. Les joueurs recevront la tenue Cryomancer s’ils terminent 9 et la tenue d’hiver Frost Squad s’ils terminent tous les défis.

Pour aggraver les choses, il sera possible d’obtenir des articles tels que le sac à dos rétro Surprise Safeguard, la pioche Frozen Spheres, ainsi que des planeurs et des papiers sur le thème de l’hiver. Une autre bonne nouvelle est que les chasseurs de tempête X-4 sont de retour, de sorte que les joueurs pourront à nouveau se battre dans les cieux grâce aux avions.

Epic Games veut que les fans de Battle Royale restent divertis, ils ont donc mis en place une rotation de modes MPL avec Aviator Royale, Shockwave, Spike Frenzy, et plus encore. La carte comportera des zones enneigées où il sera possible de passer inaperçu en tant que bonhomme de neige. Voici une bande-annonce de l’opération Refroidissement:

Il y a encore plus de surprises, car Epic Games a confirmé que plusieurs tenues de Noël des années passées reviendraient à la Battle Royale. Enfin, la société offrira un geste spécial pour une durée limitée avec lequel les joueurs pourront chanter des chants de Noël.

La récompense est désormais disponible dans la boutique et peut être obtenue sans frais jusqu’au 5 janvier à 20 h 00, heure de Mexico. Si les joueurs ont déjà le geste dans leur compte, ils recevront un remboursement en PaVos.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.