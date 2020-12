Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite clôturera l’année avec plusieurs tournois et événements spéciaux pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. L’un d’eux est la Generations Cup, où les meilleurs joueurs gagneront une console de nouvelle génération et d’autres prix.

Epic Games et PlayStation ont annoncé aujourd’hui un autre concours spécial réservé aux utilisateurs des deux consoles. Nous nous référons à Epic Warrior, un défi de vitesse qui se déroulera dans le mode Créatif du titre.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les joueurs sont enthousiasmés par ce défi, car il y a des prix attractifs. Les meilleurs participants peuvent gagner des V-Bucks et plusieurs mois de PlayStation Plus pour continuer à profiter de leurs titres préférés en ligne.

Fortnite offrira des prix attractifs aux joueurs PlayStation

Si vous voulez courir la chance de gagner l’un des prix, gardez à l’esprit qu’Epic Warrior a déjà commencé sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le test vous mènera à The Fastest Viking, une île en mode créatif qui sera disponible jusqu’au 24 décembre.

Pour participer, il vous suffit d’accéder à ce mode de jeu et d’utiliser le code 7574-1494-3834. Votre mission est de terminer le circuit dans les plus brefs délais. Il est nécessaire d’enregistrer le jeu pour présenter un test à travers une vidéo YouTube.

Vous devrez fournir quelques informations et le lien vers votre vidéo sur la page officielle du concours. Les joueurs peuvent envoyer autant de vidéos qu’ils le souhaitent, mais seule celle avec le meilleur temps est celle qui sera prise en compte.

Les meilleurs recevront un abonnement PlayStation Plus de 3 mois et un certain nombre de V-Bucks qui varieront en fonction de leur position sur la liste des gagnants. Les joueurs retenus seront contactés à partir du 31 décembre. Voici la liste des récompenses.

1ère place:

1 abonnement PlayStation Plus pendant 3 mois 10000 V-Bucks

2ème place

1 abonnement PlayStation Plus pendant 3 mois 7500 V-Bucks

3ème place:

1 abonnement PlayStation Plus pendant 3 mois 5000 V-Bucks

4ème place:

1 abonnement PlayStation Plus pendant 3 mois 2500 V-Bucks

5ème place:

1 abonnement PlayStation Plus pendant 3 mois 2500 V-Bucks

Devenez Epic Warriors: participez au défi de vitesse Epic Warrior. https://t.co/jO37JR0dQd pic.twitter.com/mDi9EJHSFW – PlayStation Latam (@PlayStation_LA) 17 décembre 2020

Il est important de mentionner que les participants auront une date limite au 24 décembre pour envoyer leurs vidéos. Les gagnants seront informés par e-mail. Les joueurs devront fournir leur identifiant PlaySation et Epic Games dans le processus.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

