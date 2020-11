Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Epic Games a annoncé hier le retour de Black Widow à Fortnite. La société n’a montré qu’une silhouette de l’héroïne, mais a confirmé qu’un nouveau skin pour le personnage arriverait avec une autre compétition de Marvel Knockout Super Series.

Si vous souhaitez obtenir le skin Black Widow complètement gratuit et avant tout le monde, sachez que le studio a déjà révélé tous les détails de la Black Widow Cup, un tournoi qui débutera dans quelques heures.

En outre, Epic Games a rappelé certaines des dates importantes pour le reste de la Super Série Marvel Knockout, qui se clôturera par une compétition où 1 million de dollars seront distribués.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Quand la Fortnite: Battle Royale Black Widow Cup commencera-t-elle?

Il vous reste peu de temps pour vous préparer à la Black Widow Cup, car elle débutera officiellement demain, le 11 novembre. Il se jouera en duo et les joueurs avec le plus de victoires seront récompensés par la tenue enneigée Black Widow et un sac à dos rétro.

Comme pour les autres compétitions Marvel Knockout Super Series, il sera joué au MPL KO de Marvel. Pour participer, il sera nécessaire d’avoir un compte de niveau 30 ou plus et d’avoir une authentification en 2 étapes activée.

Accédez à l’onglet Compétition dans la salle de jeux. Trouvez la Black Widow Cup et découvrez à quelle heure elle commence dans votre région. Le mode événement sera disponible dans le menu des modes une fois que l’événement aura commencé », a déclaré Epic.

Plus tard, à une date à confirmer, le costume de neige et le sac à dos rétro de Black Widow seront disponibles dans la boutique Battle Royale. Ci-dessous, je vous laisse une image pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la peau:

Informations clés: → Compte à vie de niveau 30 ou supérieur

→ Le compte doit avoir 2FA activé

→ La partie entière doit également répondre aux exigences ci-dessus. Rappel: tout joueur qui participe aux quatre coupes débloquera le Nexus War Glider gratuit pour avoir participé à la série complète! – Fortnite (@FortniteGame) 10 novembre 2020

D’autre part, Epic Games a noté que la Super Série Marvel Knockout se poursuivra avec la Mystery Cup of Marvel Heroes and Villains le 18 novembre. Plus tard, le 21 du même mois, la Super Coupe à 1 million de dollars sera jouée, qui se jouera également en duo.

Trouver: Fortnite: Battle Royale pourrait lancer un service d’abonnement mensuel

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Il arrivera cette semaine sur PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. Retrouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.