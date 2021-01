Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

TheGrefg a révélé cette semaine son skin Fortnite tant attendu et a marqué l’histoire de Twitch en gagnant plus de 2 millions de téléspectateurs simultanés. Si vous êtes enthousiasmé par l’arrivée de ce contenu, vous serez heureux de savoir que vous pourrez l’obtenir avant tout le monde.

Cela sera possible grâce à un tournoi spécial qu’Epic Games prépare. La société a présenté l’ensemble du contenu de TheGrefg et a annoncé le concours Ground is Lava !, le MTL préféré du créateur de contenu.

Comme vous pouvez l’imaginer, les meilleurs joueurs pourront débloquer leur skin et leurs accessoires avant tout le monde. D’autre part, la société lancera également un challenge lié au youtuber en mode Créatif.

Voici comment gagner le skin TheGrefg dans Fortnite

Pour commencer, nous vous rappelons que la tenue de TheGrefg sera livrée avec la pioche du personnel de contrôle, le sac à dos rétro Power Spheres et l’émote de l’équipe de contrôle. La peau sera réactive, elle peut donc devenir rouge et électrisée dans certaines situations.

Tout ce contenu sera disponible dans la boutique du jeu ce week-end, en particulier le samedi 16 janvier à 18 h 00, heure de Mexico. Si vous voulez avoir le contenu avant tout le monde, alors vous devez participer au tournoi Le sol est de la lave!

Le concours aura lieu les 14 et 15 janvier, donc tout commence demain. Chaque jour, du contenu de l’ensemble TheGrefg sera disponible à déverrouiller. Pour ce faire, vous devez atteindre une position suffisamment élevée dans les classements.

Le premier jour se jouera en équipe, tandis que le vendredi, les matchs se dérouleront en solo. Comme son nom l’indique, le tournoi se jouera sur des cartes où le niveau de lave augmentera progressivement, donc le terrain surélevé sera très important.

Epic Games a changé le mode de jeu traditionnel, il sera donc combattu avec un harpon infini et de nombreux explosifs. Le harpon infligera 1 dégât aux adversaires, mais infligera 150 dégâts aux bâtiments.

Enfin, on vous dit que le studio a préparé une île inspirée du youtubeur pour le mode Créatif. Le monde de Grefg a été créé en collaboration avec les membres de la communauté et c’est un niveau qui augmente progressivement en difficulté. Pour y jouer, vous devez utiliser le code 2778-6047-0254.

