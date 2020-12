Personne ne peut nier que la nouvelle saison de Fortnite est chargée de grandes sensations pour les joueurs. Quoi de neuf sur la carte, des changements lors de la présentation du jeu, différentes options de personnalisation et même toutes sortes de licences accessibles pour profiter du grand jeu. Mais il semble que, bien que nous connaissions déjà une grande variété de propositions dans le titre, il y a encore beaucoup plus à venir.

Cette saison est axée sur les chasseurs, étant l’une des grandes incorporations à la fois The Mandalorian et Kratos. Mais que pourrait-il y avoir d’autre sur le chemin? Comme indiqué, il semble que Predator aurait une collaboration directe avec le jeu. Quelque chose qui ne serait pas vraiment désaccordé puisqu’il n’y a pas de meilleurs chasseurs que les Predators, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises.

Bien sûr, pour l’instant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir cette excellente nouvelle. Après tout, Epic Games n’a pas confirmé ou refusé ces informations. Et apparemment, il reste encore beaucoup à confirmer tout au long de cette saison. Bien entendu, nous serons en attente avant de nouveaux changements par l’étude pour pouvoir confirmer ou infirmer la présence de Predator.

En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez déjà profiter de la grande arrivée de la nouvelle saison Fortnite à PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. C’est l’une des Battle Royales les plus complètes à ce jour, avec toutes sortes de propositions jouables et d’excellentes nouvelles pour les joueurs.