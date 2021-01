Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite a lancé son chapitre 2 de la saison 5 avec un thème de chasseur de primes. Grâce à cela, Battle Royale a réuni des personnages importants de The Mandalorian, God of War, Halo, The Walking Dead, entre autres franchises.

Ce n’est qu’une question de temps avant que le titre ne reçoive également un skin de prédateur spécial et il semble qu’Epic Games amènera encore plus de chasseurs de primes sur le champ de bataille. Les dataminers ont récemment découvert des indices sur le prochain personnage qui pourrait se rendre à Battle Royale.

Bien que les informations n’aient pas été confirmées par Epic Games, les joueurs pensent que Lara Croft, la protagoniste de Tomb Raider, arrivera tôt ou tard à Fortnite.

Des indices suggèrent que Lara Croft arrive sur Fortnite

Dataminer Mang0e a trouvé dans les fichiers Battle Royale une prétendue référence à Lara Croft et Tomb Raider. Selon les détails, l’héroïne arriverait au titre avec un skin dont le nom de code est Typhoon.

Une partie de la communauté estime que ce nom fait référence au début du redémarrage de la saga. En revanche, certains joueurs pensent que Lara Croft s’intègre très bien au thème de la saison actuelle de Fortnite.

Mang0e déclare également que la peau du personnage serait réactive, donc elle changera tout au long des jeux. Le dataminer pense que la tenue sera modifiée en fonction des dégâts et reflétera les différents aspects que Lara a eu dans la trilogie la plus récente.

Si ce qui précède vous semble peu, le compte officiel de Tomb Raider sur Twitter a publié un mystérieux message où l’on voit 3 emojis, qui font référence à Lara. Ce qui a attiré l’attention des fans de Battle Royale, c’est que l’un d’eux est une pioche. Cependant, il faut se rappeler que cet accessoire est également un élément de Tomb Raider.

Comme nous l’avons mentionné, Epic Games n’a pas confirmé ni donné d’indices sur la possible arrivée de Lara à Fortnite. Malgré cela, certains joueurs ont déjà imaginé à quoi ressemblerait l’aventurier dans Battle Royale. Les fans parient également sur un éventuel skin de Samus, de Metroid, ou Aloy, d’Horizon: Zero Dawn.

Un nouveau skin crossover, “Typhoon” arrivera bientôt. Info:

– La peau sera féminine

– La peau peut avoir des styles réactifs

– Son portail semble avoir un effet de “scintillement” personnalisé Image du portail via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6 – Mang0e | Fortnite Dataminer (@ Mang0e_) 16 janvier 2021

(⛏️🏃🏻‍♀️🏹)

J’adorerais dire que c’était facile et ne m’a pas pris des heures, et que j’en suis vraiment satisfait … Mais hélas … 😂 Voici ma tentative très médiocre de #LaraCroft dans @FortniteGame! @TombRaider pic.twitter.com/cDmvvs5bOs – 🌿👅✨ Joshua (@wawa_cwoft) 14 janvier 2021

Trouver: Les utilisateurs de Fortnite Crew recevront ce cadeau pour les échecs de service

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

