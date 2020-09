Actuellement, les joueurs apprécient la bonne nouvelle de Fortnite avec sa quatrième saison concentrée exclusivement sur les héros Marvel. Ceux-ci apportent non seulement des pouvoirs spectaculaires, mais également de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires sur votre carte. Mais que se passe-t-il si ce n’étaient pas les seules surprises que l’entreprise réserve pour cette nouvelle saison? Au moins c’est ce que le nouveaux indices trouvés par les dataminers et qu’ils seraient liés à l’anniversaire de Fortnite.

La nouvelle mise à jour 14.10 de Fortnite a apporté des nouvelles intéressantes, telles que l’arrivée de un nouvel emplacement pour Iron Man. Et c’est précisément avec ce contenu que les données du jeu ont été mises à jour avec des propositions intéressantes pour les joueurs. La meilleure chose est que cela est lié à l’un des événements que l’entreprise sort toujours de sa manche pour pouvoir célébrer son anniversaire avec style.

Selon les références que les dataminers ont trouvées, Epic Games serait prêt à préparer un événement avec style. Cela peut être impliqué par un enveloppement d’arme qui n’a pas encore été finalisé mais qui indique il y aura bientôt une grande fête. Bien sûr, il faudra attendre un peu pour attendre la grande présentation de l’entreprise qui, pour le moment, n’est pas arrivée.

Bien sûr, tant qu’il n’y aura pas de type de confirmation de la part de l’entreprise, nous devrons attendre de voir si nous pouvons enfin profiter de cette belle expérience. En attendant, nous vous rappelons que Fortnite est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android, une version qui se produira plus tard également sur PlayStation 5 et Xbox Series X.