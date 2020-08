Fortnite présente le classement Hype pour le mode Arena!

Le mode Arena dans Fortnite: Battle Royale est un sujet de discussion depuis sa création. En apparence, Arena est une option pratique pour les joueurs qui recherchent plus de défis dans leur expérience Fortnite. Cette liste de lecture compétitive comprend trois divisions; Ouvert, prétendant et champion. Chaque division contient également plusieurs sous-divisions numérotées, qui donnent aux joueurs une représentation précise de leur proximité avec le niveau suivant.

En général, le gameplay est très différent dans Arena. Au fur et à mesure qu’un joueur progresse dans chaque match et division, la compétition devient plus difficile. L’un des avantages les plus importants du mode Arena est le système de classement lui-même. Atteindre la division Contender et Champion qualifie les joueurs pour des tournois comme les Fortnite Champion Series et Platform Cash Cups. Bien que se qualifier pour jouer dans des compétitions cash soit un avantage, il n’y a aucune raison de jouer à Arena après avoir atteint la plus haute division.

Les lobbys s’éteignent assez rapidement en mode Arena, et cela n’offre tout simplement pas la compétition de haut niveau qu’un joueur gagnerait avec des scrims ouverts ou professionnels. Un autre problème avec le mode Arena est qu’Epic Games ne distribue pas de récompenses en jeu pour la cohérence ou le jeu exceptionnel. Bien que ce ne soit toujours pas le cas, Epic Games a enfin développé un classement pour que les joueurs puissent voir leur classement général dans l’arène par rapport aux autres.

Classement du mode arène

🔥🔥🔥https: //t.co/pb6SZTb9AV https://t.co/S1JlR5H8hq – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 25 août 2020

Après avoir taquiné un classement tangible de l’arène à la fin du mois de mars, l’équipe compétitive de Fortnite a tenu sa promesse. Sur le site officiel de Fortnite, la section compétitive propose désormais un classement mondial du mode Arena. Depuis que nous sommes à la fin du chapitre 2 – Saison 3, certains joueurs ont éclipsé 100K points d’arène. Certains de ces noms incluent les joueurs professionnels Marzz_OW et CR Ruri.

Pour le moment, le classement ne comprend que les 100 meilleurs joueurs de toutes les régions compétitives. Faire défiler chacune des dix pages produira des noms comme BBG Calc, Th0masHD, Ajerss, XSET Shark, 100T Arkhram et bien d’autres. Il n’y a pas beaucoup de clarté sur la fréquence à laquelle le classement sera mis à jour ou si cela a des implications autres que d’être simplement un classement. Il est intéressant de voir quels joueurs gagnent des points Arena malgré les faibles enjeux impliqués.

Possibles récompenses en jeu à venir?

Comme mentionné précédemment, les récompenses en jeu sont difficiles à trouver dans Fortnite. Il n’y a pas d’objets en jeu exclusifs aux joueurs compétitifs en dehors de FNCS Twitch Drops et de la hache des champions. Un jeu comme Rainbow Six: Siege propose des charmes d’arme chaque saison pour le rang le plus élevé atteint par un joueur.

Espérons que le nouveau classement Hype offre une vue d’ensemble. Peut-être qu’Epic distribuera des récompenses aux joueurs dans le top 100 sur toute la ligne. Néanmoins, il est agréable de voir Fortnite apporter quelque chose de nouveau au mode Arena.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

