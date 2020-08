À un moment où le nom d’Apple et Epic Games ne cesse de sonner en raison d’une bataille entre les deux sociétés qui semble toucher à sa fin, il est temps que la bonne nouvelle éclate. A cette occasion avec la confirmation de nouvelles expériences pour les joueurs et qu’ils font leur grande première avec style, avec une proposition de le plus intéressant pour les fans de Marvel.

Nous sommes à une époque où les publicités liées aux super-héros sont très présentes. Non seulement nous avons la présence de héros DC dans les nouveaux jeux vidéo, mais nous avons également les propositions les plus intéressantes avec les héros Marvel. Tout cela avec une proposition nouvelle et spectaculaire liée à Fortnite et sa saison 4 très attendue.

Fortnite | Jeux épiques

Annonçant avec style, le compte Fortnite a une nouvelle fois révolutionné sa bataille royale avec la confirmation que l’univers Marvel sera à nouveau très présent dans le jeu. Grâce à cette nouvelle bande-annonce, que vous pouvez retrouver sur cette actualité, certains des événements à venir à la bataille royale sont montrés et qui ferait de Galactus un méchant.

Pour le moment, il reste encore beaucoup de mystères, mais ce que nous savons, c’est que cette saison 4 apporte l’une des plus grandes collaborations entre les deux sociétés. Bien sûr, avec une saison que nous pouvons profiter avec style PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. Nous vous rappelons qu’actuellement, les appareils iOS sont exclus de cette grande nouveauté.