Après une avalanche de fuites précédentes, Epic Games a finalement officialisé le Fortnite saison 4. Son nom est « War on the Nexus » et il mettra en vedette les super-héros et les méchants de Marvel. La société a révélé une partie de son nouveau contenu à travers une bande-annonce surprenante, cependant, la bataille royale a encore quelques surprises en réserve pour les semaines à venir. Préparez-vous, car plus de personnages préparent leur atterrissage dans le jeu.

Comme c’est souvent le cas avec le lancement d’une nouvelle saison dans Fortnite, les datamiens ont commencé à parcourir les fichiers du jeu pour des nouvelles. À leur grande surprise, ils ont trouvé indices qui anticipent l’arrivée de Spider-Man et Black Panther. Nous parlons de deux des personnages Marvel les plus populaires aujourd’hui, principalement l’arachnide. L’univers cinématographique Marvel a pris sur lui de renforcer sa renommée à des niveaux jamais atteints auparavant.

Pour être plus précis, Fortnite en cache Succès du logo Spider-Man. Encore plus intéressant, il semble que le super-héros du Queens n’arrivera pas seul, puisque l’un de ses ennemis les plus emblématiques l’accompagnera dans la bataille royale. On parle de Carnage, un méchant qui a suscité une grande excitation après avoir confirmé son apparition dans le film Venom: Let There Be Carnage (suite de Venom). En ce qui concerne Black Panther, ils ont trouvé des images sur ses capacités et certains sons. Vous pouvez les écouter ci-dessous:

Il y a de bonnes chances que nous obtenions une peau de panthère noire cette saison, voici ses capacités et les sons de l’un d’eux « Absorption cinétique » pic.twitter.com/njmZBsy0VA – HYPEX (@HYPEX) 28 août 2020

Si trois nouveaux personnages vous paraissaient peu nombreux, un autre qui sera bientôt ajouté à Fortnite est le Silver Surfer lui-même. Dataminer Fire Monkey a divulgué des objets appartenant à ce qui précède, y compris sa planche de surf énigmatique, ses skins de personnage et d’arme, un outil de collecte et une animation. Selon les images, ce contenu sera disponible au cours du chapitre 2 de la saison 4.

Dans le cas où vous l’avez manqué; Le pack Silver Surfer a été décrypté. pic.twitter.com/2jcI5Z2uaC – FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) 27 août 2020

Confirmé

Jusqu’à présent, les personnages de Marvel déjà confirmés sont Iron Man, Storm, Groot, Rocket Raccoon, Mystique, Thor, Dr Doom, She-Hulk, Wolverine, Thor, Mystique et le redoutable Galactus. Ce dernier, bien sûr, sera le méchant de la saison 4. Fortnite a également ajouté le Héliporteur SHIELD, un avion incroyable qui survole la carte. Nous attendrons de connaître la date d’arrivée de Spider-Man, Black Panther, Carnage et Silver Surfer.