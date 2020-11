Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite Chapter 2 La saison 5 approche à grands pas, commençant en décembre peu de temps après la bataille finale contre Galactus. Le thème de la prochaine saison de Battle Royale est un mystère; cependant, il y a des indices qui indiquent une autre collaboration avec Disney.

Les fans de Star Wars ont des raisons d’être excités, car les indications suggèrent que le titre contiendra du contenu de The Mandalorian. Selon les informations, certains des personnages les plus emblématiques de la série populaire rejoindraient la Battle Royale avec des skins spéciaux.

Cette information a été révélée peu de temps après la présentation officielle de Fortnite Crew, le nouveau service d’abonnement du jeu. Ainsi, beaucoup pensent que c’est une question de temps pour Epic de confirmer tous les détails.

Le mandalorien jouerait dans la nouvelle saison de Fortnite

Epic Games et Disney ont confirmé début novembre un accord pour donner des abonnements Disney + aux joueurs de Battle Royale. La communauté pense donc que c’était le début d’une collaboration qui se poursuivra avec l’arrivée du contenu de The Mandalorian au titre.

En plus de ce qui précède, les dataminers ont trouvé des signaux clairs sur cet accord qui n’ont pas encore été officiellement confirmés par les entreprises. Pour être plus exact, une image du prochain Battle Pass a été divulguée.

La surprise est que l’image est dirigée par le protagoniste de The Mandalorian et d’autres nouveaux skins non liés à la série. L’art montre également The Child, mieux connu sous le nom de Baby Yoda.

Il semble donc que la saison 5 du chapitre 2 sera remplie de contenu sur le thème de Star Wars. Pour l’instant, il suffit d’attendre la fin de la saison en cours pour savoir en quoi consistera la prochaine étape de la Battle Royale.

republication éclater le vieux mot muet: Contient une fuite de passe de combat de Spoilers, etc. Fuite d’une nouvelle image de passe de combat: mandalorien, plus que probablement une situation de deadpool que je peux gérer. pic.twitter.com/YUsEqF4DXs – Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@ Lucas7yoshi) 24 novembre 2020

Nous vous rappelons que le dernier événement de cette saison aura lieu le 1er décembre, à 15h00, heure de Mexico. Ce sera le lendemain quand Epic révèle une bande-annonce pour ouvrir la saison 5 du chapitre 2.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

