Les héros de Marvel et DC Comics ont trouvé un endroit très spécial au sein de Fortnite: Battle Royale. La proposition d’Epic Games a ouvert les portes pour garantir aux joueurs une expérience inégalée et, même si pour le moment il y a beaucoup plus de nouvelles à venir, c’est l’entreprise elle-même qui nous a donné l’une des plus intéressantes.

Ce sera vendredi prochain, le 1er janvier à 1 heure du matin, lorsque les joueurs pourront obtenir Green Arrow pour leurs matchs. Bien sûr, faisant partie de la nouvelle version Fortnite Club et son premier pack. De quoi s’agit-il? Fortnite Club est un abonnement payant qu’Epic Games propose aux joueurs d’obtenir une grande variété de contenu sur une base mensuelle.

En fait, un premier pack initial avait déjà été présenté, bien que ce sera le premier mois qu’un pack de contenu arrivera, c’est pourquoi pour l’entreprise, il est considéré comme le premier pack officiel pour les joueurs. Et le meilleur, c’est qu’il met en vedette un héros spectaculaire qui ne craint rien et qui n’hésitera pas à viser ses rivaux, affichant une grande visée, comme ses fans le savent bien.

Au cas où cette proposition vous intéresserait, rappelez-vous que ce sera à partir du 1er janvier que vous pourrez profiter de cette excellente proposition. Tout ce qui est dans la bataille royale disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Android. L’un des titres les plus révolutionnaires et qui, sans aucun doute, est une expérience totalement nouvelle pour les joueurs.