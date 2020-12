Nous savions qu’avec le nouvelle saison les créateurs de Fortnite Ils étaient plus que disposés à nous laisser sans un mot. En fait, les surprises étaient garanties et les personnages épiques étaient plus qu’invités à participer. Mais la grande surprise des joueurs est que Kratos, le protagoniste épique de God of War, a atteint la bataille royale.

Le skin Kratos est disponible sur toutes les plateformes et est déjà très présent à l’intérieur de la boutique d’objets Fortnite. Bien sûr, ce personnage n’est pas arrivé seul, mais il l’a très bien fait accompagné de toutes sortes d’objets supplémentaires et que tous les joueurs qui ont apprécié le travail de la PS4 reconnaîtront instantanément grâce à son excellent jeu dans le titre.

Kratos à Fortnite | Jeux épiques | Sony

Nous avons un lot de Kratos qui comprend sa peau, Accessoire de randonnée Mimir, la hache Léviathan comme arme de rassemblement, Guardian’s Shield comme deltaplane et une emote de charge glacée, le tout pour 2200 V-Bucks. Bien entendu, ces articles peuvent également être achetés séparément, avec des prix différents et disponibles dans chacun des magasins sur les différentes plateformes.

Bien sûr, les joueurs qui possèdent déjà une PlayStation 5 auront une chance de mettre la main sur une tenue supplémentaire. Pour l’obtenir, il faudra acheter le skin Kratos et se connecter à Fortnite sur PS5. Cela donnera aux joueurs la tenue Armored Kratos. Bien sûr, tout cela peut être fait jusqu’au 10 décembre prochain, puis le héros changera et les options seront très différentes.