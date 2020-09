La semaine dernière, le monde du divertissement a été choqué par la mort de Chadwick Boseman, l’acteur qui a donné vie à Black Panther dans l’univers cinématographique Marvel. Les réactions de l’industrie cinématographique et des millions de fans n’ont pas attendu. Après cette nouvelle surprenante, les personnes qui ont eu l’occasion de travailler avec lui ont partagé des messages émotionnels pour le licencier. Était maintenant Fortnite, la bataille royale la plus populaire du moment, celle qui a rendu hommage à Boseman.

À partir du 1er septembre, il est possible de trouver un impressionnant monument à la panthère noire sur la carte Fortnite. La statue, en fait, est la même que celle qui apparaît dans les scènes de Wakanda dans les longs métrages Marvel. Les joueurs se rassemblent ici pour rendre hommage à l’acteur, malheureusement décédé après quatre ans de lutte contre le cancer du côlon. Il convient de noter, cependant, que l’ajout de la statue se faisait attendre depuis longtemps.

« Comme le reste du monde, nous avons été très attristés d’apprendre le décès de l’acteur Chadwick Boseman. Le monument Black Panther est arrivé ce matin dans le cadre d’un récit précédemment planifié pour la saison 4 », a noté Epic Games. Malgré ce qui précède, la statue a acquis une signification particulière. Dans les réseaux sociaux, il est possible de trouver un grand nombre de captures du lieu, car les joueurs de Fornite en profitent pour visiter le lieu et se souvenir de l’acteur susmentionné.

N’oubliez pas que la saison 4 de Fornite, « War on the Nexus », est un collaboration entre Epic Games et Marvel. Galactus est le grand méchant de la saison et des personnages comme Iron Man, Storm, Groot, Rocket Raccoon, Thor, She-Hulk, Wolverine et Thor lui résisteront. Cependant, trois nouveaux héros arriveront dans les semaines à venir: Black Panther, Spider-Man et Silver Surfer. Et c’est que les dataminers du jeu ont trouvé des fichiers liés à ces personnages dans la version PC.

Il sera intéressant de voir si Epic Games prévoit de faire autres hommages pour se souvenir de Chadwick Boseman. Sûrement avec l’arrivée de Black Panther, nous aurons des nouvelles à ce sujet. Pendant ce temps, les joueurs peuvent continuer à visiter l’incroyable statue et partager le moment avec le reste de la communauté.

