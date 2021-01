Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La saison 5 du chapitre 2 de Fortnite a plu aux fans, car son thème de chasseur a permis le croisement avec plusieurs franchises de jeux vidéo et le divertissement en général, tels que Star Wars, God of War, Halo et The Walking Mort. La saison n’est pas encore terminée et il y a encore de la place pour d’autres collaborations. Si vous spéculez déjà sur quel pourrait être le prochain personnage qui arrivera dans Fortnite, alors préparez-vous, car ce pourrait être un héros de cinéma qui pourrait être à votre goût.

Aujourd’hui, une nouvelle version vient d’arriver chez Fortnite qui a introduit de nouvelles fonctionnalités et, comme à d’autres occasions, les dataminers se sont mis au travail et n’ont pas mis longtemps à trouver les fichiers cachés dans le nouveau contenu et tout semble indiquer qu’ils ont déjà découvert le premier indice du prochain personnage qui serait sur le chemin de Battle Royale.

Peu de temps après l’arrivée de la nouvelle version, le célèbre dataminer Fortnite HYPEX a partagé que l’une de ses découvertes était un portail intéressant qui a été déchiffré et qui consiste en une image qui montre une sorte de chambre scellée avec des effets sonores étranges.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le redoutable Predator vient d’arriver à Fortnite et vous pouvez donc l’obtenir.

Nouveau portail “Typhoon” déchiffré! pic.twitter.com/oVhl2g4S8E – HYPEX (@HYPEX) 20 janvier 2021

Terminator pourrait être en route pour Fornite

Bien sûr, ces indices ne disent pas grand-chose à première vue, mais certains fans pensent qu’ils pointent vers l’ajout du légendaire robot humanoïde Terminator, le héros emblématique de la série qui est devenue très populaire en 1980. On le croit ainsi car ils ont souligné une similitude du image avec une scène de Terminator 2: le jugement dernier.

Malheureusement, ce sont les seuls indices sur une possible collaboration avec le Terminator, mais si le personnage est effectivement en route, plus de détails sur ce croisement devraient apparaître plus tard dans les fichiers du jeu jusqu’à confirmé, comme cela s’est produit avec le Predator. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que Terminator viendra sur Fortnite? Dites le nous dans les commentaires.

Des indices suggèrent que l’un des prochains chasseurs à rejoindre Fortnite est Lara Croft, de Tomb Raider, et bien que les chances soient très faibles, les fans de Nintendo ne perdent pas l’espoir de voir Samus Aran, de Metroid.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

