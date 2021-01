Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite: Battle Royale veut célébrer sa communauté de streamers de différentes manières. L’un d’eux lance les skins de ses créateurs de contenu les plus importants. On a déjà vu il y a un an on a vu un skin basé sur Ninja et c’est maintenant au tour d’un hispanophone d’être immortalisé dans le jeu. Il s’agit de TheGrefg, un streamer espagnol qui a déjà montré son skin Fortnite: Battle Royale.

Grâce à une émission record sur Twitch, TheGrefg a montré le skin Fortnite qu’il a créé en collaboration avec Epic Games. Le streamer a partagé une vidéo qu’il a créée avec son équipe dans laquelle il montre à quoi ressemblera sa tenue.

Il convient de mentionner que la peau TheGrefg n’est pas ordinaire. Ce qui se passe, c’est que le streamer voulait que ce soit celui qui évoluera tout au long du jeu en fonction de vos performances. Plus vous battez d’ennemis, plus la peau deviendra plus rouge et plus lumineuse.

Vous pouvez le voir ci-dessous:





Un point qui ressort est que la peau de TheGrefg aura une référence à Dragon Ball. Ceci puisque le streamer a demandé que sa tenue soit accompagnée de quelques boules en guise de clin d’œil aux boules de dragon de Dragon Ball.

Ce n’est pas la seule référence de la peau. Nous le disons car il a un pic qui présente un contrôleur, ceci en hommage à toute la communauté qui préfère jouer à Fortnite: Battle Royale avec contrôle. Au cas où vous ne le sauriez pas, le streamer espagnol profite du Battle Royale avec un contrôleur.

Le skin Grefg sera en vente

TheGrefg a également expliqué comment son skin Fortnite peut être acheté. Comme vous pouvez l’imaginer, le skin sera disponible dans la boutique Fortnite: Battle Royale. Il devrait coûter entre 2 000 et 3 000 V-Bucks. Le prix final est à confirmer.

Mais quand arrivera-t-il? Comme annoncé, la tenue de TheGrefg dans Fortnite: Battle Royale sera disponible à partir du 16 janvier. Comme les autres cosmétiques Fortnite, cette peau ne sera vendue que pour une durée limitée.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé du skin TheGrefg? Souhaitez-vous l’avoir? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est maintenant disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch, mobiles et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire en cliquant ici.