Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Des joueurs de tous âges ont montré leur passion et leurs compétences dans Fortnite: Battle Royale. Certains d’entre eux sont même devenus millionnaires en remportant de grands tournois esports.

Le cas le plus mémorable est celui de Kyle «Bugha» Giersdor, un joueur de 16 ans qui a été couronné lors de la première Coupe du monde de Fortnite et a remporté 3 millions de dollars. Les jeunes joueurs dominent la scène compétitive de la bataille royale et un exemple clair est Joseph Deen, un joueur de 8 ans qui a été signé par une équipe professionnelle d’esports.

Malgré son jeune âge, Deen a montré ses grandes compétences dans Battle Royale. Cela l’a aidé à décrocher une place dans l’équipe 33 et à devenir l’un des plus jeunes joueurs d’esports de tous les temps.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

La jeune promesse de Fortnite fait déjà partie de l’équipe 33

L’équipe 33 a annoncé que Joseph Deen faisait désormais partie de ses rangs et jouera en tant que 33 Gosu. Pour démarrer sa carrière du bon pied, le joueur de Battle Royale a reçu une équipe de plus de 5 000 $ US et un bonus de 33 000 $ US pour son transfert.

Le joueur était très enthousiasmé par cette opportunité que lui offrait l’équipe 33, car il a révélé que d’autres équipes d’esports ne le prenaient pas au sérieux en raison de son jeune âge. Le joueur s’est entraîné avec d’autres membres de l’équipe au cours des 24 derniers mois, il a donc commencé sa carrière dès l’âge de 6 ans.

“C’est un rêve devenu réalité! (…) L’équipe 33 m’a regardé à travers Fortnite et m’a laissé m’entraîner et apprendre avec eux tous les jours. Je ne pourrais pas être plus heureux aujourd’hui de devenir membre officiel de l’équipe”, a déclaré Deen.

Tyler Gallagher, co-fondateur de Team 33, a salué la jeune promesse et a déclaré qu’ils étaient chanceux d’avoir trouvé le talent de Deen. Le manager a parlé de l’importance des jeunes pour l’avenir de l’esport.

«Il a fait preuve d’une ténacité et d’un engagement incroyables envers l’équipe au cours des 2 dernières années et s’est entraîné presque quotidiennement avec notre équipe. Maintenant, enfin, tout a porté ses fruits et c’est une journée mémorable pour nous tous », a déclaré Gallagher.

La jeune promesse de la Battle Royale pourra plus tard coexister avec d’autres membres de la Team 33 au siège de l’équipe, qui est situé dans un luxueux manoir à Hollywood. L’équipe d’esports sera également présente dans League of Legends, Call of Duty, VALORANT, entre autres titres.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le jeune pro de Fortnite est victime d’un swatting en cours de route

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

La source