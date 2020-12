Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous pensez que vous êtes bon à Fortnite et que vous n’avez pas été en mesure d’obtenir une console de nouvelle génération, sachez qu’Epic Games vous en donnera une si cela montre vos compétences dans Battle Royale. Ce matin, la Generations Cup a été annoncée, avec une PlayStation 5 comme grand prix.

La société a invité tous les joueurs à participer et à faire de leur mieux pour gagner, car elle ne distribuera qu’une PlayStation 5 pour chaque région du tournoi. Si vous souhaitez faire partie de la compétition, sachez qu’elle débutera cette semaine pour les utilisateurs de PS4 et PS5.

Vous pouvez gagner une PS5 dans la nouvelle coupe Fortnite

Epic Games s’est associé à PlayStation pour donner vie à la Generations Cup. Certains joueurs chanceux de PlayStation 4 auront l’occasion de passer enfin à la prochaine génération. Alors que plusieurs propriétaires actuels de PlayStation 5 pourront emporter une autre console à la maison.

La Coupe des générations débutera le vendredi 18 décembre prochain. Comme nous l’avons mentionné, la compétition ne sera disponible que pour les joueurs de l’écosystème PlayStation. En plus de la console, il sera possible de gagner la tenue Indigo Kuno et le sac à dos Indigo Kama Retro.

Dans le tournoi, ils ne seront joués qu’en solo. Pour participer au tournoi, il est nécessaire d’activer la vérification en 2 étapes et d’avoir un compte de niveau 30. L’événement aura lieu de 15 h 00 à 18 h 00, heure de Mexico.

Si vous prévoyez de participer, nous vous recommandons de lire attentivement le règlement officiel du tournoi. Vous y saurez tout ce qui concerne le système de points des jeux et les prix.

Marquez vos calendriers pour le 18 décembre et préparez-vous pour la Fortnite Generations Cup – Uniquement sur PlayStation! Concourez pour avoir une chance de gagner une nouvelle tenue et pour les meilleurs joueurs, une PlayStation 5. Lisez à ce sujet ici: https://t.co/RSlvcRcEqB – Fortnite (@FortniteGame) 16 décembre 2020

“La Generations Cup est un tournoi solo exclusivement réservé aux joueurs PlayStation 4 ou PlayStation 5. Nous encourageons les joueurs de tous niveaux à participer au tournoi”, a écrit Epic Games.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.