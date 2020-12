Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La communauté Fortnite devient de plus en plus grande et Epic Games souhaite que cette tendance se poursuive pendant des années. Pour cette raison, il a annoncé un nouveau programme appelé Reboot a Friend, qui récompensera les joueurs actuels de Battle Royale qui collaborent pour que le titre ait encore plus d’utilisateurs.

Cette nouveauté fera partie de la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite et est désormais disponible en phase Beta. Les participants recevront une variété de prix s’ils invitent leurs amis qui ont quitté le Battle Royale il y a longtemps à retourner sur le champ de bataille.

Voici comment cela fonctionnera Redémarrez un ami, nouveau programme Fortnite

Epic Games a annoncé que la phase bêta de Redémarrer un ami a commencé aujourd’hui pour tous les joueurs Fortnite. Chaque utilisateur qui ramène ses amis à Battle Royale recevra divers prix, tels que du contenu cosmétique pour ses personnages.

Les joueurs peuvent consulter ce lien s’ils ont un ami qu’ils peuvent redémarrer pour participer au programme. Les utilisateurs concernés devront jouer à au moins un jeu pour que les récompenses soient libérées.

Tenez compte du fait que la bêta Reboot a Friend sera disponible pour une durée limitée, car elle se terminera le 4 janvier 2021 à 14 h 00, heure de Mexico. Il est important de mentionner que les prix ne seront pas seulement pour le joueur qui a postulé au programme, puisque les utilisateurs qui reviennent à Battle Royale recevront également les récompenses.

“Les joueurs invités et les amis sélectionnés pourront débloquer des récompenses en jouant à des jeux avec des amis redémarrés. Les récompenses seront attribuées à leur compte dans les 7 jours”, a déclaré Epic. Voici la liste des prix et les conditions pour les obtenir.

Jouez à 1 jeu avec un ami redémarré:

Jouez à 5 jeux avec un ami redémarré:

Changement de hauteur de la musique de la pièce

Jouez à 10 jeux avec un ami redémarré:

Jouez à 20 jeux avec un ami redémarré:

La société a expliqué que Redémarrer un ami est en phase bêta car il présente certaines limites. Les joueurs ne peuvent réinitialiser qu’un seul ami pour le moment. De plus, ils ne peuvent être réinitialisés qu’aux amis qui n’ont pas joué au titre pendant 30 jours ou plus.

Fortnite est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.