Forza Horizon 3, la série qui a mené la course en Australie, sera bientôt radiée. La version numérique du jeu ne sera plus disponible à l’achat à partir du 27 septembre, ce qui signifie que si vous le souhaitez, vous devrez agir rapidement.

Le jeu Xbox One / PC est extrêmement réduit en ce moment, et si vous ne l’achetez pas maintenant, votre seul espoir sera une copie physique – et ce sera probablement d’occasion. Le jeu sera également jouable sur Xbox Series X, mais uniquement si vous l’achetez avant le 27 septembre. Si vous possédez le jeu, vous pourrez toujours le télécharger après cette date, mais il ne sera plus disponible à l’achat. .

Cela s’applique également au DLC, donc si vous voulez faire l’expérience de l’expansion sauvage de Hot Wheels, vous devrez vous dépêcher.

Forza Horizon 3 est sorti en septembre 2016 et a obtenu de bonnes critiques, y compris celles de GameSpot. Il a depuis été suivi par Forza Horizon 4, qui a transporté l’action au Royaume-Uni. Contrairement à 4, Forza Horizon 3 n’a jamais été sur Game Pass.

Les deux premiers jeux Forza Horizon ont également été retirés de la liste, tout comme les jeux Forza Motorsport jusqu’à Forza Motorsport 6.

Forza Motorsport viendra sur Xbox Series X et S, mais pas au lancement. Forza Horizon 5 n’a pas encore été annoncé et le développeur Playground Games travaille actuellement sur Fable.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.