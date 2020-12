Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/12/2020 13:53

Cyberpunk 2077 c’est probablement le jeu le plus populaire du moment. De cette manière, ce n’est pas un secret de voir que plusieurs entreprises souhaitent collaborer avec les travaux de CD Projekt Red. L’une d’elles est Microsoft, qui a récemment annoncé que Quadra, le char principal de Night City, est arrivé gratuitement dans Forza Horizon 4.

C’est vrai, vous pouvez maintenant entrer dans Forza Horizon 4 et rivaliser avec la voiture emblématique de Cyberpunk 2077. La mise à jour est gratuite et il n’y a pas de prérequis pour obtenir cette voiture. De la même manière, vous aurez la possibilité de personnaliser ce véhicule à votre guise.

Forza Horizon 4 est disponible sur Game Pass, vous pouvez donc essayer ce titre sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Sur des questions connexes, il semble que Cyberpunk 2077 n’atteigne même pas 1080p sur PS4 et Xbox One. De même, le stock de CD Projekt Red baisse de 29% après la sortie de ce jeu.

Via: Xbox

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.