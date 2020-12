De nombreux joueurs attendaient ce grand moment et Cyberpunk 2077 est enfin entré dans la vie de tous les joueurs. Après de longues années d’attente, le projet CD Projekt RED a déjà vu la lumière. Par conséquent, c’est le moment de célébrer, de profiter d’un excellent contenu et encore plus lorsque nous savons clairement que nous avons plus d’opportunités de profiter du contenu de ce grand monde dans Forza Horizon 4.

A l’occasion de cette grande première, en Forza Horizon 4 ils voulaient préparer une collaboration très spéciale avec Cyberpunk 2077. Comment? Avec la possibilité d’obtenir le véhicule le plus emblématique du jeu. La meilleure chose à ce sujet est qu’il est désormais entièrement disponible pour tous ceux qui possèdent le jeu, permettant ainsi de visiter les grands endroits du titre automobile avec l’un des véhicules les plus spectaculaires de l’œuvre de CD Projekt RED.

Forza Horizon 4 X Cyberpunk 2077 | Microsoft

Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce qui traite de cette nouvelle, les joueurs peuvent profiter de cet incroyable véhicule qui sera disponible à partir d’aujourd’hui dans le jeu ambitieux. Et c’est que, sans aucun doute, c’est une pièce unique que, non seulement nous pourrons gérer dans Night City, mais il sera également possible de l’utiliser pour gagner le Course Forza Horizon 4.

Nous vous rappelons que si vous êtes intéressé par ce véhicule, Forza Horizon 4 est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X / S. C’est l’une des grandes propositions disponible sur Xbox Game Pass qui garantit de longues heures de plaisir, de beaux paysages et, surtout, un projet ambitieux qui a réussi à charmer des joueurs du monde entier de manière unique.