Le grand jour est arrivé. Enfin, nous pouvons profiter des grandes innovations présentes dans la Xbox Series X et S, la nouvelle génération de consoles Microsoft. Nous avons récemment partagé notre avis sur la console et nous vous laissons même prendre un aperçu du déballage. Mais maintenant, il est temps de connaître certains des titres dont nous pouvons profiter dès le lancement, parmi lesquels, le spectaculaire Forza Horizon 4.

Pour célébrer ce grand événement, la société a partagé une nouvelle bande-annonce montrant les grandes améliorations visuelles que le titre aura dans le nouvelle génération de consoles. De cette façon, nous pouvons voir comment, grâce à l’arrivée de Smart Delivery, nous aurons une optimisation gratuite du jeu pour la nouvelle génération de consoles, de telle sorte que les graphismes ressortiront très bien.

Forza Horizon 4 | Microsoft

La version de cette nouvelle génération de consoles apportera avec elle d’importantes améliorations graphiques là où elle montre qu’elle peut fonctionne à 4K et 60fps sur une série X tandis que dans la série S, il est capable d’atteindre une résolution de 1080p. Tout cela tout en bénéficiant de l’une des grandes nouveautés de la nouvelle génération qui arrive avec des temps de chargement plus rapides, presque en voie de disparition.

Par conséquent, nous vous rappelons que Forza Horizon 4 est disponible sur PC, Xbox One et actuellement également sur Xbox Series X et S. Une occasion unique de profiter de la nouvelle génération qui, à partir d’aujourd’hui, accueille de nombreux joueurs de la nouvelle génération et une nouvelle façon de vivre les jeux.