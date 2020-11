Le jeu sera optimisé gratuitement pour les consoles de nouvelle génération via Smart Delivery.

Le jour est enfin arrivé: la Xbox Series X et la Xbox Series S sont là. La nouvelle génération de Microsoft démarre ce mardi dans différentes régions du monde. Et pour fêter l’événement, Forza Horizon 4 nous ravit avec un nouveau bande-annonce du jeu sur Xbox Series X, en guise de démonstration de ses améliorations techniques sur les nouvelles consoles.

Pour ceux qui ne savaient pas, Forza Horizon 4 aura une version améliorée sur Xbox Series via le système Smart Delivery de Microsoft. Autrement dit, ceux qui possèdent déjà le jeu, ou l’installent via Xbox Game Pass, pourront profitez de votre mise à jour gratuitement sur de nouvelles consoles et gardez vos progrès intacts. Avec cette bande-annonce, on peut également voir ses améliorations et profiter des graphismes de cette proposition de monde ouvert.

La version nouvelle génération du jeu présente de nombreuses améliorations graphiques et est capable de fonctionner à 4K et 60fps sur une série X, atteignant des résolutions de 1080p avec des améliorations de la Xbox Series S. De même, et tout au plus nous ont-ils promis pour les nouvelles consoles, les temps de chargement seront plus rapides que jamais, pour que nous passions instantanément d’une discipline à une autre.

Publié en 2018, notre collègue Alejandro Pascual décrit le jeu dans la revue Forza Horizon 4 comme «un tournant dans la saga. Tirer le meilleur parti de à tout ce qui a rendu les trois précédents grands, mais il n’en est pas satisfait et donne plus de lui-même. ” la console, et si vous avez hâte de rentrer enfin chez vous, chez 3DJuegos, nous vous proposons une analyse complète des Xbox Series X et S pour vous mettre en appétit.

Bande-annonce Forza Horizon 4 4K

En savoir plus sur: Forza Horizon 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox, Microsoft et Smart Delivery.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');