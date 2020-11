Le détaillant en ligne propose un large répertoire de vêtements et d’accessoires d’imposteur.

À ce stade, dire qu’entre nous est un jeu populaire, c’est le dénigrer. Le titre coloré d’astronautes et d’imposteurs spatiaux vient de dépasser les 200 millions de téléchargements et contient même des clones. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que l’étude de Redmond, Innersloth, propose marchandise sous licence et a récemment annoncé la rénovation de sa boutique en ligne au cas où vous recherchiez un cadeau pour les fêtes de fin d’année.

Le 7 novembre dernier, Innersloth a annoncé via Twitter le renouvellement de sa plateforme de merchandising, avec l’aide de la boutique indépendante Dual Wield Studio. “Elle est vivante!”, A célébré le studio. “Un grand merci à Dual Wield Studio pour nous avoir aidés avec tout ce qui concerne la marchandise! Restez à l’écoute pour de nombreuses grandes choses à venir!”

Dans le magasin, vous pouvez trouver des accessoires, des vêtements, des sacs, des fournitures de bureau et des étuis mobiles. Il y a T-shirts, tasses, cahiers, chaussettes, sacs à dos, couvertures, tapis de souris, etc.. “Gardez à l’esprit que nous travaillons sur des animaux en peluche, des épinglettes, des chapeaux et de nombreux autres types de marchandises”, indique l’étude. Avant d’acheter, il faut également garder à l’esprit que les chemises peuvent mettre plusieurs mois à atteindre leur destination, en raison de la crise sanitaire.

Parmi nous est un jeu de 2018 qui a acquis une renommée mondiale jusqu’à cette année et qui fait maintenant l’objet d’un débat sur les candidats au jeu de l’année.

