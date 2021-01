Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Suite à sa collaboration fructueuse avec Cristiano Ronaldo sur Operation Chrono, Garena prépare déjà un nouveau contenu pour Free Fire. Le populaire Battle Royale pour mobile recevra bientôt un autre Elite Pass avec un thème plutôt effrayant.

Par le biais d’une déclaration, le studio a publié les premiers détails de Spectral Squad, un pass qui inclura des récompenses attrayantes pour toute la communauté du titre. La bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps, car le pass ouvrira la saison de contenu 2021 pour Battle Royale dans quelques heures.

Garena a partagé plusieurs vidéos pour nous donner un aperçu de Spectral Squad et de certaines de ses récompenses les plus remarquables. En revanche, il révèle un peu plus la nouvelle histoire du titre, où les joueurs doivent affronter les forces du mal de l’au-delà.

Spectral Squad arrive sur Free Fire avec ce contenu

Selon les détails, Spectral Squad se déroulera dans un avenir pas trop lointain où des spectres existent, dont beaucoup sont mauvais. Cela a conduit certains pays à embaucher secrètement des équipes pour les arrêter.

Le Pass Elite se concentrera principalement sur Huge et Enid, de vieux amis qui feront équipe pour traquer les spectres, en particulier celui qui a causé la ruine dans diverses villes et villages. Garena a partagé une vidéo pour nous présenter les personnages et voir leur travail d’équipe.

D’un autre côté, Spectral Squad arrivera aujourd’hui à Battle Royale avec des récompenses précieuses, telles que des tenues spéciales, la boîte Ghostbusters, la table Spectral Squad, des armes à thème et une moto élégante.

Garena proposera également des skins pour armes, sacs à dos, grenades et autres accessoires dans le style spécialement conçu pour Spectral Squad. On ne vous en dit pas plus et nous vous laissons ci-dessous les 2 vidéos du nouveau Elite Pass:

“Les survivants qui cherchent à devenir des chasseurs de fantômes peuvent passer par des années d’entraînement mental et physique rigoureux, ou ils peuvent sauter dans le Free Fire Spectral Squad Elite Pass lorsqu’il sera disponible le 1er janvier 2021”, a commenté Garena.

Free Fire est disponible pour les appareils iOS et Android. Retrouvez toutes les actualités liées au titre dans ce lien.