Je vous salue à nouveau dans cet espace plein de nostalgie et de souvenirs inestimables. Faisons un exercice de mémoire et revenons à ce moment où, pour la première fois, vous avez eu un contact avec une arcade. Vous l’avez sûrement déjà à l’esprit. À quoi ressemble le cabinet? Combien de boutons y a-t-il? Que voyez-vous à l’écran? Es-tu seul? Comment tu te sens? Le levier est-il rond ou a-t-il cette forme de flamme de bougie hideuse? Oui, vous y êtes déjà. Peut-être même qu’un soupir t’a échappé. Pendant un moment, vous n’êtes plus vous, mais le personnage que vous contrôlez. Vous pouvez sauter, vous esquiver, monter, descendre, aller et venir. De temps en temps, vous lâchez vos poings, brandissez une épée ou ouvrez un coffre plein de trésors; vous participez à une course ou vous vous impliquez dans un combat dans lequel un championnat du monde est en jeu.

L’entrée d’un nouveau monde

Beaucoup de ces sentiments se sont réveillés en moi en jouant à 198X, un titre qui a commencé avec une campagne Kickstarter pour voir le jour en janvier de cette année. Développé par les studios suédois Hi-Bit, 198X raconte l’histoire de Kid, dont je peux remplacer le nom volontairement ambigu par le mien, puisque je me suis identifié à lui à plusieurs reprises. Le style narratif m’a beaucoup rappelé The Wonderful Years, avec une voix off décrivant ce qui apparaît à l’écran avec un ton nostalgique et le désir de ces jours de gloire dont nous aimons tous nous souvenir. Je vous avais déjà dit que dans mon enfance et mon adolescence, je passais beaucoup de temps aux distributeurs automatiques du coin de chez moi. Ce titre m’a fait revenir sur ces longues heures debout devant un meuble oubliant le monde pendant des heures et des heures.

Dans les arcades, vous pouviez trouver quelque chose que vous ne pouviez tout simplement pas emporter chez vous. En plus de l’expérience de jeu en tant que telle, c’étaient des lieux où des amitiés naissent, beaucoup d’autres se sont terminées et on pouvait voir une mosaïque très intéressante de visages, d’histoires et de contextes. C’était une évasion de la réalité que tout le monde vivait, une façon d’être qui nous voulions. C’étaient des années où notre identité n’était pas encore définie, alors se mettre dans la peau d’un ninja, d’un pilote spatial ou d’un pilote automobile nous a remplis et nous a donné un but. Cela peut sembler exagéré, mais j’ai l’impression que le 198X consiste précisément à revivre ces moments de puces formées, ainsi que les leviers et les boutons usés par une utilisation constante. L’expérience va au-delà des jeux qui étaient inclus et je pense qu’elle est destinée à un public qui a eu l’occasion de vivre cette merveilleuse époque d’étincelles.

Beaucoup d’entre nous ont le même visage

Dans 198X, vous trouverez de petites versions de 5 titres d’arcade populaires de l’époque: Streets of Rage (Beating Heart), R-Type (Out of the Void), Out Run (The Runaway), Shinobi (Shadowplay) et un RPG (Kill Écran). C’est vrai, juste ça. C’est une expérience très courte qui s’éteint lorsque vous vous échauffez. Je pense que c’est sa principale faiblesse et j’espère vraiment qu’une deuxième partie plus longue sera lancée, car il me restait beaucoup plus envie. Cependant, c’est un essai très respectable sur le nombre d’entre nous qui ont vécu l’âge d’or des arcades. La valeur de 198X réside dans les souvenirs qu’il évoque et c’est une lettre d’amour aux années 80 malgré sa brièveté.

198X a un score de 65 sur Metacritic et les arguments qui ont été avancés contre lui ont principalement à voir avec le fait qu’il ressemble plus à une démo qu’à un jeu complet. Je conviens que ce n’est pas le jeu de l’année loin de là, mais cela me semble être une très bonne proposition, d’autant plus que, comme vous le savez déjà, je suis un grand consommateur de nostalgie. Pour moi, cela vaut chaque peso que j’ai payé, juste pour ce que cela m’a fait ressentir et me souvenir. J’étais un enfant à bien des égards et j’ai grandi avec des doutes et des préoccupations similaires à ceux qu’il décrit dans le jeu. Pendant longtemps, les petites machines ont été mon backwater, ma valve d’échappement et un billet pour voyager vers une liberté éphémère, mais cela a rempli ces jours où la vie était apparemment plus facile.

Moi, heureux, parce que j’ai toujours beaucoup aimé Out Run

J’ai beaucoup aimé une phrase que Kid utilise juste avant de commencer Shadowplay: «Quand vous êtes enfant, les ombres semblent plus sombres et plus claires. Tout est plus terrifiant, mais en même temps plus excitant. ” Cela m’attriste un peu que, à un moment de la vie, on oublie que le monde est un terrain de jeu et que les choses sont souvent plus simples qu’on ne le pense. Un ami cinéphile m’a dit un jour que les films sont meilleurs que la vie. Parfois, je pense la même chose pour les jeux vidéo. Un autre détail qui a attiré mon attention est que, lors de la lecture de Kill Screen, des messages apparaissent à l’écran qui semblent venir de l’esprit de Kid, principalement des phrases de sa mère ou de son père absent. C’était comme ça avec moi aussi: j’essayais d’oublier certaines choses en jouant, mais inévitablement je pensais à ma situation ou à une conversation malheureuse. En fin de compte, votre vie vous accompagne partout, mais comme le dit Kid, une nouvelle n’est qu’un crédit.

Où puis-je y jouer actuellement?

Nintendo Switch (193,81 $ MXN) PS4 (environ 200 $ MXN) Xbox One Steam (113,99 $ MXN – Windows uniquement)

Si vous avez l’idée de vous promener dans les rues de votre passé d’arcade, vous devriez absolument essayer 198X. J’aimerais que vous partagiez avec moi quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez de ces jeux dans la section commentaires. Merci d’être venu et nous vous lirons lors du prochain #FridayRetro.