Salut! Comme vous êtes venu une fois de plus dans cette section. Cette semaine, nous parlerons d’un autre titre qui n’est pas sorti il ​​y a longtemps, mais qui nous ramène à ce merveilleux début des années 90 à l’ère du jeu sur cartouche.

Jouer à des jeux d’antan, comme vous le savez peut-être déjà, c’est presque un sport pour moi, mais j’apprécie aussi beaucoup les versements actuels qui rendent hommage à ces joyaux du passé que nous aimons tant. Les semaines précédentes, nous avons évoqué Super Metroid et Castlevania, des franchises qui ont rejoint leurs noms pour céder la place à un genre qui a vu le jour avec Castlevania: la Symphonie de la nuit de 1997 et qui a été assez exploité depuis.

Axiom Verge vient sans aucun doute du goût de Thomas Happ, son créateur, pour les jeux d’exploration avec des éléments d’action et de puzzle. Le sentiment des aventures de Samus Aran se ressent pratiquement depuis le début, surtout lorsque vous commencez à explorer la carte et que vous vous rendez compte que vous avez une version moderne de Planet Zebes devant vous. Le nom du personnage que vous utilisez est très bien choisi: Trace (trace, en espagnol). Axiom Verge est précisément un échantillon de la trace laissée par des titres comme ceux déjà mentionnés, en plus de Blaster Master, Contra et autres.

La planète s’appelle désormais Sudra et la mission à remplir est de faire revivre un groupe de géants mécaniques connus sous le nom de Rusalki. Trace doit explorer différents domaines à la recherche d’attachements qui lui permettent d’atteindre de nouveaux domaines et de mieux se défendre contre les ennemis. Cette formule du héros à qui on demande de sauver une cause dès qu’il la connaît m’a rappelé la saga Zelda, dans laquelle le pauvre Link fait souvent la course aux étrangers.

Le mouvement de Trace est très bon, vous pouvez tirer dans 8 directions, fixer le corps pour atteindre plus facilement les cibles lors du tir et sauter d’une plate-forme à l’autre de manière fluide. Le menu est très simple, le plus remarquable étant la carte, qui est très similaire à celle de Super Metroid, car elle présente le terrain sous forme de grille et divise les différentes régions par des couleurs. Il y a aussi le détail ennuyeux d’une alarme insistante qui se déclenche lorsque vous êtes à court d’énergie. Si l’idée est d’ajouter du stress à la situation, ils ont réussi.

Il est facile d’identifier les domaines que vous n’avez pas encore explorés

Ce jeu m’a fait réfléchir à la curiosité de l’histoire des jeux vidéo. Lorsque le saut dans la troisième dimension et la pire génération vieillissante est arrivé, j’ai pensé qu’il n’y avait pas de retour en arrière, que tous les jeux auxquels j’allais jouer à partir de ce moment auraient ce format tridimensionnel et que ces après-midi du L’apparente simplicité de 2D n’était restée qu’un souvenir. Ma surprise a été très agréable lorsque j’ai découvert que ces vieilles gloires revenaient, faisant allusion aux esprits et aux cœurs de cette légion d’enfants qui ont grandi en transpirant le D-Pad, comme moi. Axiom Verge est un billet pour revenir à ces moments. Il suffit de regarder la séquence d’ouverture pour avoir l’impression de rentrer à la maison après un long voyage. Le style cinématographique et même la typographie m’ont rappelé Ninja Gaiden et l’histoire tragique de Ken Hayabusa racontée au début de la première partie. Oui, c’est vrai, en ces temps apparaissent des titres qui nous époustouflent, mais il est toujours agréable de se souvenir des racines, de ces propositions sans lesquelles ce que nous avons aujourd’hui n’existerait peut-être pas.

Cela ne vous rappelle-t-il pas les génies de Tecmo?

Quand Trace se réveille juste au début de l’aventure, il est impossible de ne pas se souvenir de A Link to the past, avec une voix mystérieuse lui demandant de se lever et indiquant la marche à suivre. Bien que la référence la plus évidente et récurrente soit sans aucun doute Super Metroid, il est très agréable de trouver des clins d’œil à d’autres titres. Cela vous donne l’impression que Captain America comprend toutes les références. J’aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez trouvé à ce sujet et quel était le détail que vous avez le plus aimé.

Je dois dire qu’il y avait des moments où je désespérais de me retrouver coincé, mais j’ai toujours fini par trouver l’accessoire dont j’avais besoin pour avancer. Comme il fallait s’y attendre, l’aventure a sa bonne dose de retour en arrière, ce qui ajoute des heures de jeu et réveille le besoin de naviguer dans tous les coins de la carte, car le jeu enregistre le pourcentage de progression dans les deux sections de carte révélées et le objets que vous trouvez. Si vous êtes completiste, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser.

L’une des choses qui m’impressionne le plus chez Axiom Verge est qu’il a été développé par une seule personne. C’est un jeu très complet qui a tous les éléments pour devenir un classique en dépit d’être un étrange méli-mélo de divers titres des générations précédentes. Cela vous divertit vraiment et l’action est constante, en plus les scénarios étant très bien travaillés et vous devez être très attentif pour trouver quelques passages secrets qui vous mènent vers des objets secrets qui vous aideront à ouvrir de nouvelles zones.

L’exploration est payante dans Axiom Verge, car la fin est affectée par le pourcentage d’achèvement et le temps qu’il faut pour terminer. Cela vous semble familier? Il ne pouvait en être autrement. L’hommage n’aurait tout simplement pas été complet s’ils n’avaient pas inclus ce détail.

L’équivalent de la Morphing Ball dans Super Metroid

Où puis-je y jouer actuellement?

Nintendo Switch (409,83 $ MXN) Playstation 4 (environ 415 $ MXN) Xbox One, Xbox Series X / S (249 $ MXN) Playstation Vita Steam (179,99 $ MXN) Wii U (179,99 $ MXN)

Axiom Verge est un projet impressionnant. Sa source d’inspiration n’enlève aucune valeur, mais le place plutôt dans le groupe des plus grandes réalisations indépendantes dans les jeux vidéo. Une suite a récemment été annoncée pour une sortie en 2021 pour Nintendo Switch, donc je craque déjà pour la jouer. Je recommande vivement ce bijou même si vous ne faites pas partie de la génération 8 et 16 bits. C’est un si bon produit qu’il peut satisfaire le goût des vétérans et des jeunes joueurs. Comme détail supplémentaire, il est possible de le jouer en espagnol.

Comme toujours, j’attends vos commentaires avec impatience et j’apprécie que vous soyez arrivé à ce point. Nous lirons dans le prochain #FridayRetro.