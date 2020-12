Je vous salue à nouveau avec plaisir dans cette section nostalgique et merveilleuse. Ce vendredi, nous retournons sur le terrain de SEGA pour parler un peu d’une autre de ses contributions au monde arcade. Oui, c’est un autre des nombreux titres que j’ai rencontrés ces après-midi à la pharmacie autour de chez moi et cela m’a toujours causé beaucoup d’intrigues.

Après l’avertissement classique du FBI selon lequel les gagnants ne consomment pas de drogues, d’énormes lettres rouges apparaissaient entourant le nom japonais du jeu, formant les mots Golden Axe. J’ai été très frappé par le style barbare du jeu et la façon dont les personnages frappent les ennemis. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais cette animation, bien qu’elle soit si lente, je l’aimais vraiment et je me sentais très bien quand vous l’exécutiez avec le bouton d’attaque.

Un autre point qui m’a plu était de pouvoir choisir entre 3 personnages: un nain Viking (Gilius Thunderhead), un guerrier (Ax Battler) et une Amazon (Tyris Flare). J’ai toujours pensé que le nom du jeu venait de l’arme du Viking, qui est précisément une hache d’or, mais le temps m’a trompé. Il s’avère que c’est l’arme portée par le dernier boss, un certain Death Adder. Le nom lui va très bien, puisque chacun des 3 personnages cherche à se venger de lui pour avoir assassiné un ou plusieurs de ses proches. Cela m’a rappelé Street Fighter II, où tous les personnages ont une nana à manger avec M. Bison (ou Vega, si on parle de la version japonaise).

Il a l’air imposant, mais ce n’est pas si difficile de le vaincre

Le gameplay est très simple: touchez tout ce qui apparaît jusqu’à ce qu’il tombe au sol et ne bouge plus. Pour vous aider à savoir que les baskets ont déjà raccroché, les ennemis poussent un cri de douleur lorsque vous les éliminez. En plus des armes de chaque personnage, vous pouvez utiliser des potions magiques pour libérer un pouvoir qui endommagera tous les ennemis à l’écran. L’intensité de cette attaque dépend du nombre de potions dont vous disposez. De temps en temps, de petits gobelins avec des sacs apparaissent, que vous devez frapper pour libérer des potions et recharger. Il y a aussi des gobelins verts qui libèrent de l’énergie s’ils donnent un bon coup de pied. Entre chaque niveau, il y a une scène bonus dans laquelle des gobelins apparaissent également avec lesquels le héros peut se ravitailler.

Il y a aussi la crosse ou le tacle, que vous pouvez exécuter en courant en appuyant 2 fois vers l’avant rapidement et en appuyant sur le bouton d’attaque. J’aime ce mouvement car il peut vous éviter bien des ennuis. L’inconvénient est que les ennemis le font aussi, surtout s’ils sont loin. Si vous êtes très vigilant, vous pouvez prédire l’arrivée de cette attaque et monter ou descendre pour l’éviter. En parlant de mécanique d’attaque, je trouve que c’est très lent et répétitif. S’il est vrai que la répétition fait partie de la recette dans un hack and slash ou beat ’em up, dans Golden Axe ces mouvements sont très rigides. Je dois dire que vous obtenez une certaine satisfaction de vaincre des ennemis comme je l’ai mentionné ci-dessus, mais la physique des héros et des ennemis est un peu étrange.

Il y a 3 facteurs qui compensent le haut degré de répétition en termes de mécanique de jeu: les scénarios, la carte et les dragons que vous pouvez monter pour attaquer. J’ai vraiment aimé le détail de voir comment les héros progressent et la façon dont cette progression est décrite après chaque niveau. Monter au sommet d’une tortue géante et d’un aigle est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours, cela apporte donc une touche très spéciale à Golden Axe et détourne un peu les coups et les ennemis redondants. La façon dont la carte est présentée m’a beaucoup rappelé Super Castlevania IV car elle vous donne une idée de ce qui est à venir. Les dragons, par contre, aident à briser un peu la monotonie et à se débarrasser plus facilement des ennemis, bien qu’il y ait des moments où, si vous n’attaquez pas à une certaine distance, vous courez le risque d’échouer et d’être vulnérable. Il faut mentionner que les ennemis peuvent également utiliser cette ressource, il faut donc être prudent et les réduire le plus rapidement possible.

Le chemin de la vengeance d’un trio de guerriers

Golden Axe est une aventure avec seulement 5 niveaux. Comme je l’ai déjà mentionné, il y a 4 bonus entrelacés et, bien que le jeu les compte comme des scènes, il me reste 5. Mon personnage préféré est Gilius Thunderhead, car je pense qu’il est un peu plus rapide et plus puissant que les autres. Je n’arrive pas à croire que la hache qu’il brandit n’est pas celle qui donne son nom au jeu. Cela aurait été plus clair pour tout le monde s’ils lui avaient donné une autre arme ou changé sa couleur. La hache que Death Adder utilise est plus grande, mais ce n’est certainement pas de l’or. En parlant du dernier boss, la bataille avec lui semble un peu sans âme, mais l’animation finale quand il est vaincu par sa propre arme après avoir pris plusieurs tours dans les airs est très bien faite.

Au final, SEGA nous a surpris avec une cassure très curieuse du quatrième mur. Une arcade locale apparaît à l’écran avec un groupe de gars qui jouent à “Great Axe”. La machine commence à fumer et les personnages du jeu quittent l’armoire et entrent dans le monde «réel». Ils courent tous dans la rue, le plus en retard étant le Viking Gilius. Je trouve que c’est une façon très amusante de terminer et une bonne récompense après avoir conquis le jeu. Cela ne se produit que dans la version arcade de Golden Axe.

Alors c’est pourquoi ils disent que les jeux vidéo génèrent de la violence

Où puis-je y jouer actuellement?

Cartouche Sega Master System Cartouche Sega Genesis Sega Genesis Mini

(parmi d’autres plates-formes quelque peu obsolètes)

Golden Axe, malgré son caractère répétitif, bénéficie d’un bon équilibre avec lequel vous ne vous ennuyez pas, mais vous ressentez le désir de savoir si les héros pourront enfin régler leurs comptes avec Death Adder. Je vous recommande de ne pas vous contenter de la version arcade, mais d’explorer également celles de la console, en particulier la SEGA Genesis, qui est très fidèle à l’original. De plus, la machine 16 bits de SEGA a élargi la saga avec 2 suites qui en valent également la peine.

Non, l’image n’est pas modifiée. Le jeu dit END

Merci d’être venu jusqu’ici. N’oubliez pas que vos commentaires sont très importants. On lit dans le prochain #FridayRetro … le dernier de l’année!