Out Run est un jeu en avance sur son temps, non seulement à cause de son contenu, mais aussi à cause de la façon dont il a été joué. Bien qu’il y ait eu plusieurs modèles, le cabinet que je connaissais était un cockpit avec un siège et les commandes se composaient d’un volant, d’un levier de vitesses et d’une paire de pédales. Sega a décidé de mettre toute la viande sur le gril et de nous offrir une expérience très immersive qui nous donnerait l’impression de voyager vraiment. Le principe était très simple: vous jetiez votre pièce de monnaie ou votre jeton et le tableau de bord de la voiture apparaîtrait à l’écran avec une main sur le bouton de la radio. Avec le volant, vous pouviez choisir la mélodie que vous auriez à écouter tout au long de votre voyage. Ce détail apparemment mineur nous permet déjà de voir que la proposition Out Run a été conçue pour être différente. Avec cela, vous étiez prêt à appuyer sur l’accélérateur de votre Ferrari Testarossa Spider et à affronter le trafic à travers différentes villes.

Une expérience plus proche de la réalité

Ce qui a retenu mon attention, c’est que le créateur d’Out Run, Yu Suzuki, a dans un premier temps voulu s’inspirer des Etats-Unis pour créer les différents environnements du jeu, mais les patrons de Sega ont “suggéré” qu’il se tourne vers l’Europe. Tu t’imagine? Suzuki a entrepris un voyage dans différentes parties de ce continent pour prendre des photos et sauver quelques idées. Par exemple, c’est à Monaco qu’il a pris la décision d’utiliser une Ferrari Testarossa Spider comme véhicule principal de sa création. Ce que je trouve très curieux, c’est que Out Run, du moins pour moi, ressemble à un jeu très de ce côté-ci de l’étang, avec une très forte influence américaine. Cela a toujours été mon idée quand j’ai commencé à y jouer. Je me souviens que la première scène m’a fait me sentir comme à Miami ou quelque chose comme ça, en plus je l’ai pratiquement apprise par cœur parce que je ne suis jamais allé très loin, vraiment.

Une chose qui m’a dérangé, d’autant plus que c’était un jeu d’arcade, était de ne pas pouvoir continuer au point où vous avez perdu lors du dépôt d’une autre pièce; En d’autres termes, même si vous aviez plusieurs crédits, vous deviez recommencer depuis le début, ce qui m’a semblé être une énorme déception, car presque tous les jeux d’arcade de cette époque étaient conçus de manière à ce que le joueur se sente motivé à continuer à jouer pour continuer à avancer. Ce n’est pas un long match, mais je pense que cette carence rompt un peu l’expérience.

Dans la section graphique, Out Run a incorporé des éléments qui donnent le ton aux jeux ultérieurs du genre. Il y a une très bonne fluidité lors des déplacements sur routes et les effets de virage de la route sont très bien tracés, en plus d’être très bien adaptés à la physique de la voiture. Un défi particulier pour l’équipe de développement était de travailler avec autant de sites différents. Bien que la toile soit évidemment la même, les nombreux détails qui ont été ajoutés à chaque étape de la visite sont appréciés, non seulement en termes de décors, mais aussi avec des effets de lumière, par exemple au coucher du soleil. Avec tout cela, le parcours ne devient pas monotone et vous donne une sensation de progression très particulière malgré la brièveté du trajet.

Avec des paysages comme celui-ci, le voyage devient plus léger

Je me souviens avoir joué à Out Run avec mon père. Il a trouvé très attrayant d’utiliser un volant pour conduire, car il aimait beaucoup cette activité. En me regardant jouer, il me disait: «Reste juste dans ta voie. Tant que vous restez sur une seule voie, il n’y aura pas de problème ». Peut-être m’a-t-il accidentellement conseillé de bien sortir d’Out Run, mais aussi pour la vie. Chaque fois que je conduis ou revisite ce joyau de Sega, je me souviens de cette phrase.

«Reste juste dans ta voie. Tant que vous restez dans une voie, il n’y aura aucun problème »

Un détail qui attire également l’attention pour un jeu de cette époque est la non-linéarité; Autrement dit, Out Run comporte 5 étapes, mais comme cela se produit, par exemple, avec Star Fox, le joueur peut décider de la direction à prendre à la fin de chacune. C’est littéralement une fourche dans laquelle nous devons décider si nous allons à droite ou à gauche, avec lesquelles il y a 5 destinations différentes. Comme je l’ai déjà mentionné, la chose ne s’arrête pas là, mais chaque chemin a ses propres caractéristiques et cela donne beaucoup de variété à l’expérience, motivant le joueur à démarrer un nouveau jeu en empruntant un chemin différent pour découvrir toutes les options disponibles. J’insiste, une incitation à ce style n’était pas courante dans les années 80 dans les salles d’arcade, donc cela représente une raison de plus de considérer Out Run comme une proposition non seulement amusante, mais aussi révolutionnaire.

Maintenant que j’ai eu la chance de le jouer à nouveau, j’ai réalisé à quel point cela pouvait être relaxant, surtout en jouant en faible difficulté. Je veux dire, c’est très similaire à l’expérience agréable de conduire avec une longue route devant nous, d’écouter la musique en arrière-plan et d’être accompagné par quelqu’un de spécial. Il me semble que c’est totalement intentionnel, car il y a de très longs segments rectilignes dans lesquels il semble que la seule intention soit de profiter du voyage, du paysage et de tous les éléments si bien incorporés et mélangés dans le titre. Après le grand succès que Hang On a représenté pour Sega, Out Run a osé descendre de la moto et mettre un couple amoureux dans une Ferrari pour profiter d’une journée sur roues très intéressante et amusante.

Où puis-je y jouer actuellement?

La version arcade dans toute sa splendeur ne peut être appréciée que dans les armoires d’origine, mais c’est un titre tellement réussi qu’il a été porté sur différentes plateformes:

Game Gear Sega Genesis Sega Master System Sega Saturn Nintendo 3DS (59,99 $ MXN) Nintendo Switch (69,74 $ MXN – VENTE)

(parmi d’autres plates-formes quelque peu obsolètes)

Out Run peut être considéré comme un voyage divertissant et agréable, un voyage sur roues qui va au-delà d’esquiver les voitures et d’atteindre votre destination. Bien qu’à cette époque j’étais complètement Nintendo, j’ai pu jouer aux consoles et aux jeux Sega, donc je manque cet âge d’or dans lequel tant de propositions ont surgi qui, basées sur des efforts et un travail impeccable, ont transcendé de telle manière que dans ce moment où un fou écrit à leur sujet sur le meilleur site de jeux vidéo au monde.

