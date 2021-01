Salut! Quel plaisir de vous revoir ici! Aujourd’hui, nous allons parler d’une étape de l’histoire du jeu qui, pour moi, est l’une des plus étranges. Je parle du milieu des années 90, lorsque la tridimensionnalité a pris le dessus sur le médium.

A l’ère du 16 bits, des flashs d’environnements 3D avaient déjà été vus, par exemple, avec Star Fox sur la Super Nintendo, mais ce n’est qu’à l’arrivée de la cinquième génération de jeux vidéo que nous avons eu plus de conscience et une idée. plus clair des implications de ce type de graphiques. Les 2 plus grands représentants étaient la PlayStation et la Nintendo 64, dans lesquelles de vrais classiques sont apparus, dont on parle encore à ce jour. Cependant, la magie apparente de ces premières années de la 3D n’était finalement pas aussi spéciale que prévu. Peut-être à ce moment-là nous ne l’avons pas remarqué, mais maintenant c’est beaucoup plus évident. Qu’est ce que je veux dire? Parce que la plupart des propositions qui ont adopté ce nouveau type de graphisme ont vieilli de la pire des manières.

Avons-nous vraiment besoin de polygones?

Nous étions heureux. La Super Nintendo, la Sega Genesis et même la première console de Sony ont prouvé que les jeux 2D avec ce pixel art que nous aimons tant avaient encore beaucoup à offrir. Au cours de ces années, nous avons pu profiter de la merveilleuse Symphonie de la nuit, tandis que du côté de Nintendo, nous avions toujours en tête la trilogie Donkey Kong Country et l’inoubliable Super Mario RPG. Malgré cela, le déménagement était nécessaire et inévitable simplement parce que l’industrie et les nouvelles consoles pointaient vers la 3D. Nous avons dû faire le saut et nous avons vite découvert que tous ceux qui l’ont fait n’ont pas fait ce qui était attendu. Ne disons pas transcender dans le temps, mais plutôt que les titres ont été mémorables dès leur départ.

Un exemple très clair et opportun est Superman (mieux connu sous le nom de Superman 64). Oui, nous savons tous que c’est une abomination injouable, mais au-delà, cela n’a jamais été attrayant. De l’autre côté de la médaille, nous pouvons mentionner GoldenEye 007, où les polygones sont tout aussi laids, mais la mécanique du jeu, le défi et la valeur de rejouabilité passent par le toit, notamment en raison de l’excellent multijoueur dont il dispose. Le problème pour moi n’était pas la façon dont les jeux étaient joués, mais à quoi ils ressemblaient. C’était même un peu décevant dans les cas où les franchises dont je suis tombé amoureux dans les générations précédentes ne compensaient tout simplement pas la suivante. Je pense, par exemple, à Castlevania. Je dois dire que le début de la version Nintendo 64 m’a choqué même si le château ressemble à du papier et que le modèle 3D de Malus n’est pas le meilleur. J’ai été conquis par la musique et je pense que c’est ce domaine qui a sauvé une grande partie de ce titre qui avait même une suite sur la même console. Un autre cas qui me vient à l’esprit est celui de Resident Evil dans sa version PlayStation. C’est l’un des meilleurs jeux de la console, mais pas pour ses graphismes. Nous pourrions définir tous ces titres comme «très bons, mais moche». Tellement bon que quelqu’un a pris la tâche de leur donner la main d’un chat et de les relâcher sur les consoles ultérieures. Tellement laid qu’il est devenu nécessaire de les sauver et de leur donner le traitement qu’ils méritaient afin qu’ils soient connus de plus de gens.

Les graphismes sont plus effrayants que le château lui-même

Malgré le fait que la 2D semblait être oubliée, la Nintendo 64 avait des exposants dans lesquels les développeurs osaient sortir un peu du moule et ne pas s’accrocher à l’idée que, quel que soit le type de jeu qu’ils fabriquaient, Celui-ci devait être en 3D pour ne pas être un échec complet. Nous avons pu profiter, par exemple, de Killer Instinct: Gold, Paper Mario ou Yoshi’s Story. Dans chaque cas, j’ai pris beaucoup de repos dans les environnements 3D.

D’où la question: tout cela était-il vraiment nécessaire? Peut-être oui, car il a servi de chaînon manquant entre 2 époques qui, malgré leur apparente séparation, présentent de nombreux points de convergence. Je suis sûr que beaucoup pensaient que le chemin emprunté par cette génération était sans retour. Heureusement, nous avons vite compris que ce n’était pas le cas, bien qu’il y ait eu une cicatrice que nous avons vue dans notre histoire de joueur à ce jour. Il fallait commencer par quelque chose et, comme dans le cas d’Alva Edison, il fallait gâcher quelque chose plusieurs fois pour créer autre chose qui en valait la peine.

Le meilleur multijoueur de l’époque

Le système 64 bits de Nintendo avait quelque chose que les autres n’avaient pas: 4 ports pour les commandes. À ma connaissance, c’est précisément cette fonctionnalité qui a sauvé la console, lui donnant un attrait très spécial qui ne pouvait être trouvé ailleurs. Le Big N avait quelques atouts dans sa manche pour profiter de cette qualité.

À l’époque, je n’avais pas de Nintendo 64, mais cela ne m’a pas empêché d’y jouer. Quelques amis l’avaient et avec eux j’ai pu profiter de longs jeux multijoueurs de Mario Kart 64, GoldenEye 007 et Star Fox 64. Ils avaient tous leur charme et nous leur avons chacun consacré un temps considérable, mais pour moi le plus important était le Rare FPS. Je me souviens que nous pouvions passer des heures et des heures à fouiller les recoins de chaque niveau, à placer des mines de proximité ou temporelles dans des endroits stratégiques et même à générer des alliances qui se dissolvaient plus tard quand il était temps de tuer ou de mourir. L’impact de ce titre a été tel qu’il a non seulement remporté le prix du jeu de l’année, mais a également jeté les bases d’un genre qui serait surexploité dans sa génération et au-delà. De plus, certains le considèrent comme le père du FPS.

Pour me souvenir des jours de gloire, plusieurs années plus tard, j’ai acheté une Nintendo 64 avec 4 contrôleurs et la cartouche GoldenEye. J’ai invité mes amis et nous étions tranquilles et nous nous souvenions de nos jeunes années. C’était très amusant, mais une fois de plus je me suis souvenu à quel point les jeux de cette époque vieillissaient. Ils ont juste l’air… moche. Je pense que c’est le cas où l’idée que la nostalgie est parfois au-dessus de la qualité est la plus applicable. Si je n’avais pas ces souvenirs, cette console n’aurait pas de place sur mon étagère.

Je dirais que c’est de mes jeux d’île déserte, mais j’ai besoin de 3 autres personnes

Mario Kart 64 et Star Fox 64 ont également profité du multijoueur. Ses mécaniques de jeu étaient bien au-dessus de la qualité graphique ou de la netteté de ses textures, ce qui était une caractéristique distinctive de presque tous les titres du moment. Disons que faute de plaisir on ne pouvait pas se plaindre, mais esthétiquement il y avait toujours quelque chose qui ne finissait pas de me conquérir. Quels multijoueurs sur Nintendo 64 aimez-vous ou pensez-vous en valoir la peine?

La pire manette jamais fabriquée par Nintendo

Certaines personnes se plaignent des bords droits et inconfortables de la manette NES, mais pour moi, la pire tentative de manette révolutionnaire est celle de la Nintendo 64. La raison? Le bâton. Il semblait se décomposer ou se relâcher à la moindre provocation et je l’ai toujours senti étrange. J’ai apprécié l’existence de certains titres dans lesquels il était possible de jouer avec le D-Pad, comme la Coupe du Monde 98. Avoir le bouton Z à l’arrière comme déclencheur est cool, mais le stick m’a toujours causé beaucoup de conflits . De plus, lorsque je veux jouer à un titre Nintendo 64, je préfère aller sur la console virtuelle Wii ou WiiU et jouer avec les commandes respectives pour éviter l’original.

Nintendo a fait des commandes d’excellente qualité et très confortables, mais le meilleur chasseur perd le lièvre. J’ai récemment acheté la manette Nintendo Switch Pro et elle me va très bien. Le GameCube semblait également être une très bonne mise à jour de son prédécesseur. Même la manette Wii Pro est bien meilleure que la Nintendo 64.

Différent? Oui, mais pas très bon à mon goût

Peut-être que vous avez grandi en jouant sur cette console. J’aimerais savoir ce que vous pensez du contrôleur par rapport à ce qui suit de Nintendo. C’était certainement quelque chose de différent de ce que les autres entreprises proposaient, mais ce n’était pas bon. L’habitude de Nintendo de faire les choses avec un état d’esprit différent est bonne, mais les résultats ne sont pas toujours ceux attendus.

La console de salon ultime avec cartouches

Avec la tridimensionnalité est venu le nouveau format de disque, mais Nintendo a pris la décision de s’en tenir aux cartouches. C’était une décision qui leur coûtait cher, car plusieurs projets qui pourraient rester avec eux ont fini par être développés pour des consoles concurrentes (lire, Final Fantasy VII). Cependant, il faut reconnaître que les temps de chargement étaient bien plus courts que sur la console Sony, où l’on pouvait vivre une vie bien remplie alors que la légende classique “Now loading” était visible à l’écran. En termes techniques et opérationnels, je ne pensais pas que ce n’était pas une mauvaise idée de conserver les cartouches, mais du point de vue du marché et de la portée, les disques étaient la meilleure option à l’époque. J’ai été très surpris que Capcom ait fait une version de Resident Evil 2 pour la console. Cela m’a laissé penser aux possibilités qu’avait le système et parfois je me demandais à quel point il serait difficile de transférer les grands représentants de PlayStation sur les terrains de Nintendo. Peut-être aurait-il pu être exploité davantage. En fin de compte, il était plus puissant que son concurrent le plus proche, même s’il était loin derrière dans les ventes.

Ceux qui ont sauvé la journée

La Nintendo 64 était une bonne console dans l’ensemble. Il est juste de dire qu’il nous a offert diverses gemmes, comme Super Mario 64 ou Ocarina of Time, qui valaient la peine d’ouvrir le portefeuille et de ramener le système à la maison. Plus précisément, ces 2 titres sont si bien réalisés qu’ils ne souffrent pas du syndrome de mauvais vieillissement que j’ai évoqué plus tôt. Ce sont des œuvres qui ont transcendé le temps et c’est un réel plaisir de les revoir de temps en temps. La console a également servi de plate-forme pour la croissance de certaines franchises qui existent encore, comme Mario Party ou Paper Mario, donc tout n’est pas mauvais.

Raison suffisante pour dépoussiérer la console

Ma relation avec cette console particulière est compliquée car c’est celle dont je me souviens avec moins d’affection pour les raisons déjà expliquées, bien que grâce à elle je garde des souvenirs qui m’ont largement motivé à écrire ce texte. N’oubliez pas que j’attends vos commentaires et j’espère vous revoir lors de notre prochain #Retro Friday.