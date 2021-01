Je vous souhaite la bienvenue en cette nouvelle année! Au fil du temps, la liste des titres pouvant faire partie de ce segment hebdomadaire nostalgique s’allonge. Le jeu avec lequel nous ouvrirons ce 1er janvier est celui qui fête en 2021 20 ans d’apparition dans l’arcade. Je veux dire Sunset Riders, un vrai délice pour les fans et pas si les fans du genre occidental.

Une fois de plus, nous sommes tombés sur l’un des grands classiques que j’ai rencontrés dans la pharmacie déjà bien connue et très mentionnée de #ViennaRetro. Pour moi, il a toujours eu tous les succès: il était de Konami, il avait un cadre très bien réalisé, la musique vous faisait sentir comme si vous étiez dans un film de John Wayne et le gameplay vous a transporté dans le monde des hors-la-loi et des chasseurs de primes. Un point spécial était que, parmi les 4 personnages à choisir, il y en avait un qui portait un poncho et ressemblait à un mexicain. À cette époque, il était très rare de voir quelque chose de mexicain dans un jeu vidéo, en plus du fait qu’il était généralement représenté de manière imprécise, mais Cormano était un personnage agréable qui a également donné un air à feu Gonzalo Vega.

La séquence d’ouverture ne pouvait pas en être autrement: un duel entre 2 cowboys dans lequel celui qui porte le chapeau rouge sort gracieusement et lève la tête révélant son visage. Il s’agit de Steve. Ensuite, un autre tireur apparaît avec une arme dans chaque main, éliminant quelques sujets. Son nom est Billy Cool. Enfin, quelques amis peuvent être vus ouvrir le feu. Au premier plan, Bob, qui porte un fusil, tandis qu’à l’arrière-plan se trouve Cormano Wild, qui, comme nous l’avons dit, porte un poncho mexicain et, évidemment, un chapeau. Son arme est un puissant fusil de chasse, ce qui pour moi est le meilleur du jeu. Je veux dire, ce n’est pas parce que je suis mexicain, mais les choses sont comme elles sont. Fait curieux: Billy et Cormano ont reçu des noms de famille dans la version Sega Genesis, car ils ne l’avaient pas à l’origine.

Sunset Riders est un jeu de tir coopératif dans lequel vous arrêtez rarement d’agir. Évidemment, la meilleure expérience est de jouer avec 3 autres personnes dans l’arcade, ce qui est possible avec la version en vente sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch. Cependant, le portage de Super Nintendo, qui m’a inspiré pour écrire ces lignes, est une grande réussite qui est assez proche de ce qui avait été vécu dans les machines à sous il y a quelques années. Il est important que vous sachiez que la version Nintendo Switch contient à la fois le jeu d’arcade japonais et américain, en plus de quelques modes de compétition en ligne: un dans lequel vous devez atteindre le score le plus élevé avant de perdre toutes vos vies et un autre dans lequel vous avez 5 minutes pour faire le plus de points.

Je me souviens que depuis la première fois que j’ai joué, mon personnage à choisir était toujours Cormano. Il est à noter que dans la version arcade à 4 joueurs, vous n’aviez pas la possibilité de choisir, mais le personnage à utiliser dépendait de l’emplacement sur lequel vous déposiez votre jeton ou votre pièce. Dans le cas de Super Nintendo, où le mode de jeu est pour jusqu’à 2 participants, il est possible de choisir qui vous plaît. Steve et Billy sont très similaires, bien que les revolvers du second semblent être un peu plus puissants. D’un autre côté, Bob et Cormano partagent un style et une arme similaires, bien que celle du Mexique soit plus puissante. Il existe également une version arcade pour seulement 2 joueurs, mais je ne l’ai jamais vue.

Cela n’a jamais été une décision difficile pour moi

Il y a 2 power-ups qui vous aident à avancer dans l’aventure: une étoile d’argent qui vous permet d’avoir 2 armes et une en or qui vous permet de tirer en maintenant le bouton enfoncé. Je ne sais pas pour vous, mais j’adore quand les tireurs ont cette option; Je pense que c’est beaucoup plus confortable et je pense que c’est plus favorable au contrôle en n’ayant pas à pousser autant. Parfois, ils vous lancent également des bâtons de dynamite que vous pouvez renvoyer ou simplement éviter pour ne pas perdre de vie. Un obstacle très curieux qui donne une touche très amusante au flux du premier niveau est un groupe de taureaux qui se précipitent devant et sur lesquels il faut courir pour éviter d’être mangé par l’écran.

En parlant de cette action de course de taureaux, les animations de Sunset Riders sont d’une qualité exceptionnelle. Les arcades sont plus détaillés, mais ils ont été très bien reportés sur la machine 16 bits de Nintendo. Pour des raisons de censure, certaines choses ont été omises, mais en général l’œuvre d’art a été respectée et même améliorée à certains égards, car certaines des voix des personnages ont été réenregistrées pour ce port, ainsi que des sous-titres, avec lesquels que l’on pouvait déjà bien savoir ce que chacun disait. Dans le cas de la tranche originale, l’animation lorsque l’un des personnages est brûlé par une bombe est remarquable.

En ce qui concerne les phrases, Sunset Riders en a plusieurs mémorables, en plus de cela presque toutes sont parlées avec l’accent caractéristique du Far West. Beaucoup d’entre eux sont restés dans le patrimoine historique des joueurs, comme le très mexicain «Adiós, amigo» d’El Greco, qui a remplacé l’expression «Die, gringo!» trouvé dans la version originale. Ce détail m’a rappelé un autre joyau de Konami: TMNT IV – Turtles in Time, où chaque niveau est présenté avec une légende accrocheuse. Au fait, je dois écrire une partie de ce grand jeu un de ces jours.

Cormano est sur le point de changer de chapeau

Les ennemis ont une personnalité très forte et obéissent aux stéréotypes des hors-la-loi classiques tirés des films occidentaux. Après mon compatriote El Greco, ceux que j’aime le plus sont les frères Smith, que vous affrontez dans une cantina dont le propriétaire est terrifié et demande votre aide. Vous devez utiliser un grand lustre au centre de la pièce pour monter et pouvoir attaquer directement chaque frère. Une fois terminé, celui qui reste debout dit: “C’était un coup!” puis tomber de sa plate-forme et exploser. Les détails humoristiques comme ceux-ci sont très appréciés dans un jeu vidéo. Ce qui attire également l’attention, c’est qu’en terminant avec ces ennemis, les chasseurs de primes restent pour voir un spectacle de danse avec les filles de la cantine, qui leur révèlent que Sir Richard Rose a 3 hommes de main qui doivent être éliminés.

Un autre clin d’œil curieux peut être vu dans la dernière bataille avec Sir Richard Rose, qui, après la première partie du duel, enlève en souriant une plaque de métal qui protégeait sa poitrine. Il me rappelle Clint Eastwood et, en plus, Marty McFly dans la troisième partie de Retour vers le futur. Une autre référence à la culture populaire vient de Paco Loco, qui à sa mort dit «Hasta la bye bye», ce qui nous rappelle la saga Terminator.

Parmi les différentes versions de Sunset Riders, la Sega Genesis est sans aucun doute la plus curieuse en raison de ses différences marquées. Pour commencer, il n’y a que 2 personnages: Billy et Cormano. Les niveaux ont été modifiés et divisés en 2 étapes, de sorte que seuls 4 des 8 boss d’origine existent. Lorsqu’ils vainquent les ennemis, ils déposent des pièces qui vous donnent parfois l’impression de jouer à quelque chose de Super Mario Bros. Les scènes bonus sont également différentes et la musique et les graphiques sont de moins bonne qualité que leurs homologues. En termes simples, c’est une livraison décaféinée de Sunset Riders. L’un de ses rares succès est qu’il a assigné un bouton pour tirer en mouvement et un autre pour planter le personnage et tirer dans différentes directions à partir d’une position fixe.

Ici le choix est encore plus simple

Où puis-je y jouer actuellement?

Cartouche Super Nintendo Cartouche Sega Genesis Nintendo Switch (150 $ MXN – version arcade)

Sunset Riders est un jeu avec une bonne ambiance, un bon défi et une bonne dose de plaisir. À l’époque, le label Konami avait beaucoup de poids dans l’industrie et nous savions tous que leur intervention aboutissait généralement à quelque chose de très bien. Avec ce jeu de tir western, ils nous ont offert une aventure qui, bien qu’inspirée d’autres concepts préexistants, a une personnalité particulière et est sans aucun doute l’un des plus grands classiques des arcades old school. Si vous voulez voir un gameplay complet, ici je le laisse.

N’oubliez pas que lire vos commentaires est quelque chose de très précieux pour moi, alors n’hésitez pas à partager vos impressions ou tout ce que vous avez en tête. Nous nous lirons dans le prochain #FridayRetro et aurons une très heureuse 2021.