ELDEN RING est un jeu très attendu, un événement normal après les récentes versions acclamées de FromSoftware. Malheureusement, nous n’avons entendu aucune nouvelle majeure à son sujet depuis plus d’un an. Malgré cela, la communauté reste enthousiaste et FromSoftware l’apprécie.

À travers son compte Twitter, FromSoftware a remercié la communauté des joueurs pour tout le soutien qu’ils ont apporté à Sekiro: Shadows Die Twice, un titre qui a reçu une nouvelle mise à jour la semaine dernière. Cela les a amenés à jouer le sujet d’ELDEN RING, leur prochain projet.

Malheureusement, ce qui précède n’était pas tout à fait ce que la communauté attendait. Le fait est que le studio a apprécié tout le soutien et l’enthousiasme dont la communauté a fait preuve depuis l’annonce d’ELDEN RING. Cela dit, il n’a rien dit de plus qu’ils espèrent que la communauté l’attend.

«Nous apprécions tout l’enthousiasme et le soutien dont vous avez fait preuve pour ELDEN RING, notre prochain RPG d’action sombre et fantastique. Nous espérons qu’ils sont excités pour lui », étaient les mots de l’étude.

Nous apprécions également beaucoup l’enthousiasme et le soutien manifestés pour “ELDEN RING”, notre prochain Dark Fantasy Action RPG. Nous espérons que vous l’attendez. pic.twitter.com/NOUBeacOPd – FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 31 octobre 2020

Comme vous pouvez le voir, les déclarations FromSoftware ne nous disent rien de nouveau sur ELDEN RING. J’espère que cela changera bientôt et que dans un événement futur nous aurons des nouvelles de ce jeu.

Et vous, êtes-vous excité pour ELDEN RING? Qu’aimez-vous le plus dans ce projet? Dites le nous dans les commentaires.

ELDEN RING devrait arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur le projet FromSoftware tant attendu en cliquant ici.