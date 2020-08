28 août 2020 – 11h18

La société britannique de jeux Frontier Developments a dévoilé son nouveau label d’édition, Frontier Foundry.

L’entreprise a été annoncée hier lors de la présentation en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom, aux côtés de deux titres qu’elle sort. Le premier est le jeu de plateforme coopératif Struggling du développeur montréalais Chasing Rats, qui est déjà disponible sur Steam et Switch. Le deuxième titre présenté par Foundry était le titre de stratégie de Ratloop Games Canada, Lemnis Gate.

Cela fait suite à la signature par Frontier de son premier contrat d’édition avec Haemimont Games en juin 2019.

La société a également récemment obtenu l’IP Warhammer Age of Sigmar, ainsi que la licence pour créer des titres de gestion F1.

« Nous avons annoncé d’autres versions d’une line-up déjà passionnante pour FY21 », a déclaré le patron de Frontier David Braben (photo).

« Notre équipe a fait un travail incroyable en développant des versions fortes pour nos quatre titres existants, et j’ai également hâte de voir la réaction à nos deux premiers jeux Frontier Foundry – Struggling et Lemnis Gate. »

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71476/frontier-unveils-its-foundry-publishing-label/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));