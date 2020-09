Le jeu Ubisoft anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters arriverait en décembre, selon la fuite.

Il est difficile de garder des secrets dans l’industrie du jeu vidéo, et plus encore aujourd’hui avec l’essor de la distribution numérique. Comme cela s’est déjà produit plusieurs fois au cours de l’année, le Microsoft vient de divulguer la date de sortie possible d’Immortals Fenyx Rising, le jeu Ubisoft anciennement connu sous le nom de Dieux et monstres, dont le changement de nom a également été divulgué avant qu’il ne devienne officiel cette semaine.

La liste, qui a maintenant été retirée de la boutique, datait de la sortie du jeu Ubisoft Québec pour 3 décembre, comme indiqué dans Gematsu. Non seulement cela, mais il était également accompagné d’une description du jeu, avec de nouveaux détails sur l’aventure: « Incarnez Fenyx dans une aventure pour sauver les dieux grecs d’une malédiction sombre. Utilisez les pouvoirs des dieux affronter de puissantes créatures mythologiques à la fois dans les airs et au sol, et résoudre des énigmes anciennes. Le sort du monde est en jeu, vous êtes le dernier espoir des dieux. «

Comme Microsoft l’a souligné dans son magasin, Immortals: Fenyx Rising utiliserait la technologie Smart Delivery de Xbox. Autrement dit, ceux qui achètent le jeu sur Xbox One recevraient mise à niveau gratuite vers Xbox Series X et vice versa. La fuite mentionnait également que le monde ouvert du jeu serait divisé en 7 régions différentes, chacune inspirée par des dieux différents, et qu’il y aurait pouvoirs comme la télékinésie et les flèches guidées, plus artefacts comme l’épée d’Achille ou les ailes de Daedalus pour combattre et explorer.

Bien sûr, et comme il est d’usage pour toute fuite, traiter cela comme des rumeurs jusqu’à ce qu’Ubisoft lui-même propose un date de sortie pour Immortals Fenyx Rising. Quelque chose qui pourrait arriver d’ici une semaine, avec la célébration du prochain événement Ubisoft Forward de l’entreprise. Mais d’ici là, et pour rattraper leur retard sur leurs projets, voici toutes les annonces de l’événement Ubisoft de juillet.

En savoir plus: Immortals Fenyx Rising, Gods & Monsters, Ubisoft, Microsoft Store et Filtration.

