Plus tôt ce mois-ci, divers médias ont rapporté ce qui semblait être un cyberattaque à grande échelle au développeur de jeux japonais Capcom ce qui aurait conduit à une fuite de contenu massive le week-end dernier. Tôt le 2 novembre, divers groupes de travail de l’entreprise a eu des difficultés à accéder à certains systèmes, y compris les e-mails et les fichiers de leurs serveurs. Capcom lui-même a confirmé que cela était dû à un accès non autorisé qui avait interrompu certaines opérations sur son réseau interne, et a regretté tout revers que cela aurait pu causer aux consommateurs, tout en indiquant que les informations personnelles n’avaient pas été compromises des joueurs n’avaient pas affecté leurs pages Web ou les fonctionnalités de connectivité en ligne de leurs jeux.

Selon ces médias, l’attaque a utilisé un ransomware connu comme Casier Ragnar. Ransomware est un type spécifique de malware qui restreint l’accès aux fichiers et même peut verrouiller les appareils victimes, exigeant un paiement en ligne pour sa désactivation. Le vol aurait affecté les bureaux de Capcom en Japon, États-Unis et Canada, en ajoutant plus de 1 To de données qui comprendraient des informations confidentielles telles que les comptes bancaires, le budget, la propriété intellectuelle ou les accords avec des tiers. Depuis lors, des pirates auraient extorqué Capcom pour 11 millions de dollars en bitcoins en échange de la restitution de tout volé, de l’élimination de leurs copies et, attention, d’un rapport de sécurité détaillé afin qu’ils ne soient plus victimes d’une attaque similaire.

L’entreprise aurait refusé de payer, c’est pourquoi les criminels ont exécuté leur menace. Il s’agit de une fuite massive qui affecte les projets de Capcom jusqu’en 2021. Ces informations ne sont pas officielles et incluent des données qui peuvent ne pas être définitives ou qui pourraient être modifiées après la fuite, donc nous vous recommandons de le prendre avec prudence. Notez également que certaines de ces informations pourraient être considérées comme un spoiler d’intrigue pour certains jeux. Nous élargirons l’actualité s’il y a une mise à jour ou si l’entreprise se manifeste formellement.

Chasseur de monstre

Les chasseurs de monstres du monde entier attendaient le nouvel opus pour Nintendo Switch, Monster Hunter Rise, qui arriverait en mars après quelques retards causés par la pandémie de coronavirus que nous avons subie. Eh bien, il semble que les monstres de Rise ne pourront pas seulement être chassés sur Switch: selon la fuite, le dernier opus de Monster Hunter serait également publié sur PC, visant à Octobre 2021 pour le lancement. En outre, prévoit de lancer Démos exclusives pour Switch. Le premier arriverait en janvier et il y en aurait un nouveau en mars, mais le contenu de l’un d’entre eux n’a été rendu public.

Monster Hunter Histoires 2 il indique également une première sur PC, cette fois simultanée, qui aurait lieu à l’été 2021, vraisemblablement en juin. Le jeu comprendra un mode histoire en ligne solo, coopératif et compétitif, et divers contenus post-lancement gratuits et payants. Il prendra également en charge les amiibos.

Resident Evil

La saga d’horreur, avec Village (RE8) comme grande bannière, aurait été la plus touchée. Parmi les informations divulguées, je soulignerais son lancement dans la génération actuelle de consoles. Officiellement, il a été dit qu’il serait publié exclusivement pour PS5, mais il semble qu’il arrivera également sur PS4 et il n’est pas mentionné qu’il est prévu de l’amener à Switch via le cloud, comme cela s’est produit avec Resident Evil VII. Sa première serait prévue pour fin avril 2021 Oui Je recevrais une démo quelques mois avant. En outre, il y aurait différentes éditions, prévoit un DLC et un mode multijoueur dans le style battle royale.

Autres faits saillants de la fuite

Les données divulguées incluent plusieurs mentions de la stratégie à long terme de Capcom. Cette information est rare et impossible à développer pour le moment, nous publierons de nouvelles nouvelles quand on en saura plus.

Il y en a un nouveau Collection de jeux Ace Attorney en chemin. Il rassemblera les aventures mettant en vedette Phoenix Wright dans une affaire avec deux jeux. Il y a un nouveau jeu en développement qui sera une exclusivité temporaire de Switch et arrivera en février. Sur d’autres plateformes, il débarquera en mai. Son nom de code est GUILLOTINE.

Il y a un projet en développement qui sera annoncé au printemps, vraisemblablement en mai. Son nom de code est REIWA. Les plates-formes Premiere ne sont pas mentionnées. Un jeu de tir multijoueur est en cours de développement. Il s’appelle BOUCLIER et il est très orienté vers son utilisation par les streamers.

Depuis NextN, nous voulons enregistrer notre rejet de tout type de violence, y compris celle qui a été exercée contre Capcom sous forme de coercition et de menaces, et nous voulons étendre notre solidarité envers l’entreprise. Nous savons que le battage médiatique est grand et que ces informations sont très précieuses, mais bien qu’en tant que magazine spécialisé notre devoir soit de rendre compte de manière objective, nous ne voulons pas manquer l’occasion de condamner cette attaque.

