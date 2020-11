Fun & Serious 2020 aura parmi ses invités le créateur de Heavy Rain et le directeur créatif de Darksiders

David Cage et Joe Madureira seront présents à l’événement, qui fêtera sa dixième édition en ligne.

Bien qu’il s’agisse d’une édition quelque peu atypique en raison de la situation sanitaire, le festival Fun and Serious se tiendra du 10 au 12 décembre pour fêter son dixième anniversaire. Et, comme de coutume dans cette décennie, des visages illustres du secteur seront présents. Désormais, l’organisation a confirmé la présence de deux nouveaux intervenants: David Cage et Joe Madureira.

Le premier d’entre eux est assez connu dans le secteur. David cage est le directeur et fondateur de Quantic Dream, et a sur son curriculum vitae avoir créé des jeux comme Fahrenheit (prépare son édition 15e anniversaire), Pluie abondante ou le plus récent Detroit Devenir Humain. La création a été un élément clé dans le développement d’un genre de jeu vidéo qui aborde la composante cinématographique et que de nombreux studios ont reproduit.

Fun & Serious, qui a lieu à Bilbao chaque année, sera en ligne en raison de la situation sanitaireJoe Madureira De son côté, il possède également une vaste expérience dans le secteur, notamment en tant qu’artiste dans le monde de la bande dessinée, avec des travaux en plusieurs tranches de Deadpool ou Wolverine. Dans le monde des jeux vidéo, il a travaillé comme directeur créatif chez les premiers Darksiders et dans Battle Chasers, un RPG au tour par tour créé dans la série homonyme. Il travaille actuellement avec Ruined King: a League of Legends Story, un autre RPG basé sur l’univers de League of Legends.

Cage et Madureira rejoignent une liste d’intervenants comprenant des personnalités du secteur telles que Tim Willits, Marc Merrill, Harvey Smith et Warren Spector. L’événement offrira discussions en ligne afin que tous ceux qui le souhaitent puissent apprendre avec certaines des personnalités les plus importantes du monde des jeux vidéo.

