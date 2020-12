Fun & Serious annonce les nominations pour ses Titanium Awards pour les meilleurs jeux de 2020

Le festival espagnol fêtera sa prochaine édition numériquement, du 10 au 12 décembre.

Quelques-uns des jours les plus chargés de l’industrie du jeu vidéo arrivent. Et on ne le dit pas seulement à cause de la célébration des Game Awards 2020, ou des sorties à venir, mais aussi à cause du début du festival Fun & Serious à Bilbao, qui se tiendra cette année au format numérique 10-12 décembre. Un rendez-vous qui aura un casting de haut-parleurs stellaires, et qui culminera, comme d’habitude, avec la célébration de la Prix ​​de titane.

Chaque année, les prix de l’organisation Fun & Serious les meilleurs jeux de l’année dans diverses catégories, du prix typique du jeu de l’année, connu familièrement comme “le GOTY“, à des catégories beaucoup plus spécifiques pour chaque aspect des développements. Et, contrairement à ce qui s’est passé aux Game Awards, les Titanium Awards incluent Half-Life: Alyx parmi leurs nominés pour GOTY, le titre de réalité virtuelle dont l’absence de TGA a provoqué une disparité d’opinions entre les joueurs.

Le fait est que cette aventure a plusieurs nominations à Fun & Serious, un festival qui inclut d’autres noms tels que Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us 2 et Ori and the Will of the Wisps parmi ses candidats au jeu de l’année. On voit également quelques développements espagnols, comme Arise: A Simple Story, parmi les différentes catégories des Titanium Awards, des récompenses qui sera présenté le 12 décembre, avec l’acteur Claudio Serrano comme maître de cérémonie. Ensuite, nous vous montrons les nominés pour le Prix ​​Fun & Serious 2020:

Jeu de l’année

Le dernier d’entre nous: partie II

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Demi-vie: Alyx

Ori et la volonté des feux follets

Microsoft Flight Simulator

Meilleur design de jeu

Salle de jeux d’Astro

Half Life Alyx

Ori et la volonté des feux follets

Enfers

Doom éternel

Meilleur design narratif

The Last of Us Part II

Demi-vie: Alyx

Fantôme de tsushima

13 Sentinelles: Aegis Rim

Dis moi pourquoi

Meilleur art

Ori et la volonté des feux follets

Fantôme de tsushima

Enfers

Le dernier d’entre nous: partie II

Remake de Final Fantasy VII

Meilleure musique originale

Le dernier d’entre nous: partie II

DOOM Eternal

Ori et la volonté des feux follets

Remake de Final Fantasy VII

Enfers

Le jeu vidéo le plus innovant

Arise: une histoire simple

Craquements

La porte blanche

Les collectionneurs de fleurs

Relocalisation radicale

Meilleur jeu sérieux

Relocalisation radicale

Bracelet

Le réveil: Père en deuil, Mère en deuil

OhShape

112 Opérateur

Meilleur jeu vidéo basque

Itadaki Smash

Erroak

DreamBack VR

Quête 4 Papa: rechargé

BlockVille

Nous vous rappelons que le festival Fun & Serious débutera le 10 décembre, et il sera rempli de développeurs de grands noms, de Warren Spector et Harvey Smith à David Cage et Joe Madureira. Et nous verrons même Tim Willits et Marc Merrill, l’ancien directeur d’id Software et le co-fondateur de Riot Games, respectivement. Tous ont participé à une série de discussions sur le monde du développement et le fonctionnement de l’industrie.

