À l’exception de l’application YouTube, Nintendo Switch n’est pas une plate-forme qui comprend des services de streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou Crunchyroll, cependant, cela pourrait changer bientôt et l’hybride Nintendo pourrait s’ouvrir à ce type de contenu selon une publication qui a augmenté le battage médiatique des fans.

Il y a quelques heures, le site officiel de Funimation sur Twitter a suscité l’enthousiasme des utilisateurs de Nintendo Switch en diffusant une courte vidéo dans laquelle la console hybride est vue avec un Joy-Con violet et la phrase «Hello». Après sa publication, les fans ont considéré cela comme un avertissement que le service de streaming axé sur l’anime pourrait bientôt arriver sur Switch et serait la première application du genre à atteindre la console.

pic.twitter.com/P9iAg5OUqK – Funimation (@FUNimation) 11 décembre 2020

Bien que pour le moment il n’y ait que cette vidéo, il est certain que Funimation envisage de faire quelque chose sur Switch, il y aurait même la possibilité d’une édition spéciale de Joy-Con car avec Nintendo, vous ne savez jamais quelle sera votre position concernant services et contenus qui n’ont pas à voir avec les jeux vidéo

D’un autre côté, il ne serait pas étrange pour Nintendo d’avoir une plus grande ouverture sur le Switch maintenant que la console s’est vendue à plus de 60 millions d’unités et continue de battre des records dans le monde, ce qui signifie qu’elle est déjà bien positionnée sur le marché. De plus, la console hybride vit sa quatrième année, il est donc possible que la firme japonaise assouplisse sa position autour d’elle et ce qu’elle peut afficher.

