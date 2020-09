De nombreux joueurs apprécient les excellentes propositions présentes dans les jeux de rythme. Le fait de pouvoir suivre la musique avec son corps en dansant ou même d’être en charge d’interpréter une grande chanson lors d’un événement est quelque chose qui fascine les joueurs du monde entier. Alors pourquoi ne pas réaliser notre rêve en jouant un grand événement musical? C’est la nouvelle proposition de les créateurs de Rock Band que vous ne pouvez pas et ne devez pas manquer.

Fuser est une expérience formidable, une proposition qui nous amènera à prendre le rôle d’un DJ qui doit émouvoir les masses. Bien sûr, nous commencerons au plus bas pour grandir petit à petit en tant qu’artistes que nous sommes, en montrant au monde qu’il doit nous écouter et qu’il n’y aura personne de meilleur que nous sur scène. Tout cela avec une proposition qui finalement sera disponible à partir du 10 novembre dans une grande expérience qui ne se limitera pas à une seule plateforme.

Les joueurs auront l’occasion de profiter de ce grand titre à la fois sur PC, ainsi que sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. Parmi toutes ses options, il nous permettra non seulement d’interpréter et de suivre le rythme de chansons que nous connaissons très bien, mais il jouera également votre arrivée avec l’intention que obtenons notre côté le plus créatif. C’est grâce à l’arrivée d’une manière dont nous devrons créer nos propres mixes et donner vie à de nouveaux rythmes que nous pourrons partager avec d’autres joueurs.

A l’heure où aller à des événements ou simplement profiter de la musique ne semble pas être une possibilité, ce titre vient nous faire vivre les expériences que nous attendions. Par conséquent, rappelez-vous que Fuser sera disponible À partir du 10 novembre sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. On ne sait pas s’il sera l’un des titres qui fera également son grand saut vers la prochaine génération, même s’il s’agit sans aucun doute de l’une des œuvres les plus attendues des joueurs de cette génération pour pouvoir profiter des meilleurs rythmes et propositions actuels.