Fin août, nous avons appris qu’après plusieurs disputes avec Mike Zaimont (fondateur et propriétaire de Lab Zero Games) et une série de plaintes sur sa façon d’agir et de se comporter, plusieurs de ses employés ont publiquement quitté le studio qui a donné naissance à Skullgirls 2nd Encore. et indivisible. Quelques jours plus tard, les quelques employés restés à l’intérieur sont également descendus du navire, laissant Lab Zero Games orphelin et sans personne. Si les accusations portées contre Mike Zaimont sont vraies, ce que tout semble indiquer qu’elles sont, il est normal que les salariés prennent une mesure aussi drastique, même au prix de leur travail. Heureusement, la plupart d’entre eux sont également des artistes et pourraient gagner leur vie grâce à leur art, mais nous n’étions pas très nombreux à soupçonner qu’ils ne seraient pas longtemps dans la file d’attente de la grève. Lorsque la porte du laboratoire se ferme, la porte du Future Club, son nouveau studio, s’ouvre.

Les anciens Skullgirls et les employés d’Indivisible fondent le Future Club

Depuis l’atelier, ils soulignent leur amour de la bidimensionnalité et que leur objectif est de faire vibrer les enfants et les adultes avec des jeux en deux dimensions où tout est dessiné à la main, comme dans leurs deux œuvres précédentes. Au niveau structurel, Future Club est né comme une coopérative où tout le pouvoir de l’entreprise est détenu par ses travailleurs.

«Nous voulions recommencer avec une structure d’entreprise qui appartenait aux travailleurs et qui permette à chacun de parler de l’avenir de notre organisation. Future Club est une coopérative appartenant aux travailleurs, établie avec la conviction que des équipes fortes sont plus importantes que la somme de leurs parties. Nous apprécions une communication ouverte et honnête entre les coéquipiers, les partenaires et les joueurs, et nous sommes fiers de notre force en tant qu’équipe. Je suis très heureux de continuer à diriger et à travailler avec une équipe de développeurs de jeux incroyablement talentueuse et passionnée. » Francesca Esquenazi PDG et présidente.

Les jeux ne sont pas l’effort exclusif d’un seul développeur. Nous sommes une équipe très diversifiée de 15 développeurs, y compris des artistes, des animateurs, des programmeurs et des concepteurs, sortant nos jeux précédents dans le cadre d’un effort de groupe de travail d’équipe et de communication. Une structure coopérative nous permet de faire de cette philosophie une réalité et nous donne à tous un rôle égal dans la construction de notre avenir en tant qu’entreprise aux côtés des jeux que nous créons. Earl Gerwagen, designer.

Voir également

Il ne reste plus qu’à attendre de voir quelles nouvelles idées Future Club va nous surprendre, au moment où ils travaillent déjà sur une nouvelle IP, même s’il reste encore un long chemin à parcourir pour en voir quelque chose.

Source: Communiqué de presse du Future Club

Source 2

en relation