Vous saurez des années précédentes que nous sommes de grands fans de la conférence commerciale G-STAR ici sur PocketGamer.biz. C’est la plus grande et la meilleure exposition de jeux en Corée du Sud et donne accès au quatrième plus grand marché de jeux au monde. Il représente l’itinéraire le plus convivial et le plus accessible à l’ensemble du marché des jeux APAC. Avec le Japon, la Chine et le marché SEA en constante croissance, l’Asie est en plein essor, et un ticket pour G-STAR nous connecte toujours facilement avec les grands noms de ce marché.

L’exposition G-STAR b2b de cette année se tiendra en ligne, afin que tout le monde puisse rencontrer les meilleures sociétés de jeux asiatiques dans l’environnement le plus pratique (votre bureau à domicile!).

G-STAR 2019 a attiré les plus grands noms du jeu de toute la région et du monde avec des sociétés précédentes telles que Supercell, Netmarble, KAKAO Games, Epic Games, Google, YouTube, Pearl Abyss, CCP Games, LG et plus encore. Et avec plus d’orateurs et de nombreux événements marginaux prévus, il n’y a certainement jamais eu de meilleur moment pour explorer la porte d’entrée du marché des Jeux asiatiques cette année.

Le réseautage international simplifié

L’année dernière, plus de 2 500 visiteurs professionnels se sont réunis et cette année, sans les restrictions de voyage, ce nombre devrait augmenter considérablement. Le système de réseau G-STAR a été amélioré de manière intuitive afin que tout le monde puisse l’utiliser. Un ticket vous permet d’organiser des réunions en ligne illimitées.

Organisé par l’Association coréenne de l’industrie du jeu (K-GAMES) et co-organisé par le comité d’organisation G-STAR et l’agence de promotion de l’industrie informatique de Busan, G-STAR est «la meilleure porte d’entrée sur le marché des jeux en Asie». Lancé en 2005, ce salon annuel sud-coréen du commerce et des consommateurs de jeux vidéo et informatiques est la porte d’entrée unique et facilement accessible vers les marchés internationaux et a lieu chaque année à Busan, en Corée du Sud. Avec l’un des marchés du jeu les plus actifs et les plus développés derrière lui, les plus grands acteurs de l’édition, du développement et de l’investissement se réunissent chaque année à G-STAR pour faire des affaires et définir les tendances de l’industrie. Cette année, c’est en ligne.

La meilleure offre possible sur plusieurs billets d’événements

En 2020, G-STAR s’est de nouveau associé à PocketGamer.biz pour le rendre plus facile que jamais. Vous pouvez réserver vos billets pour l’événement b2b en ligne en Corée du Sud, grâce à la page d’inscription en anglais que nous avons créée. Mais attendez, il y a plus …

G-STAR et Pocket Gamer Connects sont des partenaires promotionnels depuis plusieurs années maintenant et cette année, nous nous sommes associés pour vous offrir un incroyable combo de conférence. Vous verrez qu’un billet G-STAR standard pour novembre coûte 100 $, mais si vous réservez pour assister à Pocket Gamer Connects Helsinki Digital 2020 en même temps, vous pouvez économiser 20% sur le prix d’un billet combiné, grâce à Pocket Gamer des remises.

Pocket Gamer connecte Helsinki et Blockchain Gamer LIVE! font partie d’une série d’événements b2b pour l’industrie des jeux que nous organisons depuis 2014. Notre prochaine conférence Pocket Gamer Connects se déroule entièrement en ligne du 14 au 18 septembre 2020 et présente plus de 270 conférenciers experts offrant leurs conseils d’experts lors de discussions et de panels avec plus de 170 heures de contenu vidéo. G-STAR occupe une place de choix lors de l’événement, notamment en tant que marque de soutien sur le Big Indie Pitch de septembre.

Inscrivez-vous maintenant et nous vous verrons en ligne en septembre et novembre.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71479/g-star-confirms-digital-event-and-pocket-gamer-connects-partnership/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));