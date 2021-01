Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 18h42

Cyberpunk 2077 a causé beaucoup de problèmes pour CD Projekt RED, qui a récemment publié une vidéo dans laquelle ils s’excusent pour tous les problèmes avec lesquels le jeu a débuté, mais cela n’a pas été suffisant pour calmer les eaux au sein de la communauté. Compte tenu de cela, Gabe Newell, co-fondateur et directeur de Soupape, est venu défendre le studio polonais.

Dans une récente interview pour TVNZ, portail d’actualités de Nouvelle-Zélande, Newell a assuré que les joueurs traitaient “injustement” CDPR, outre que, selon lui, des milliers de personnes profitent Cyberpunk 2077 sur PC:

«J’ai beaucoup d’empathie pour la situation que traverse chaque développeur. Tout ce que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs heureux sur PC, qui sont ceux que l’on distingue le plus facilement. Il y a des aspects du jeu qui sont tout simplement brillants et qui démontrent l’énorme quantité de travail – il est très injuste de jeter des pierres sur un développeur, car simplement produire quelque chose d’aussi complexe et ambitieux est vraiment incroyable. Quand les gens ont des réactions [negativas]Ma première pensée est que c’est une opportunité pour nous et je suppose que les créateurs de Cyberpunk 2077 s’efforcent également d’apporter des améliorations qui profitent aux consommateurs. Ils ont une longue histoire de bons emplois, d’investissements soutenus dans leurs produits et je soupçonne qu’ils vont satisfaire leurs clients au fil du temps. “