La société la plus critiquée actuellement est certainement CD Projekt RED en raison du lancement malheureux de Cyberpunk 2077, en particulier pour les versions de console de dernière génération. Le jeu sur toutes les plateformes présente des bugs importants qui ont fini par nuire à l’expérience de jeu et à l’immersion. Le scandale a été si grand que de nombreux fans ont perdu confiance dans le studio polonais et même celui-ci a déjà partagé des excuses publiques. La punition des fans a été sévère; Le fondateur de Valve est au courant de cette affaire et en est désolé, mais considère que CD Projekt RED ne doit pas être refusé.

Dans une interview avec TVNZ, le co-fondateur de Valve, Gabe Newell, a été interrogé sur le cas controversé de CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 et le développeur a montré «beaucoup de sympathie» pour ce que les développeurs du studio vivent.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Masahiro Sakurai a fait l’éloge de Cyberpunk 2077.

«Tout le monde sait que si vous travaillez dans ce secteur, les attentes sont élevées et si vous le faites correctement, les gens vous le feront savoir et si vous ne répondez pas à ces attentes, ils vous le feront savoir. C’est en partie la raison pour laquelle c’est une industrie amusante », a déclaré Newell.

Cependant, le développeur considère qu ‘”il y a des aspects de jeu qui sont tout simplement géniaux et qui montrent une énorme quantité de travail”, mis à part le fait qu’il a indiqué qu’il y a beaucoup de joueurs PC qui sont heureux, car on se souvient que les versions PC ne l’étaient pas. touchés tels que les consoles. En raison de ce qui précède, il considère qu ‘«il est injuste de jeter des pierres sur un développeur, car lancer quelque chose d’aussi complexe et ambitieux est incroyable».

Trouver: CD Projekt RED a rejeté les allégations et a nié que Cyberpunk 2077 soit désastreux.

Gabe Newell recommande d’apprendre des erreurs

Comme vous pouvez le voir, le sentiment que Newell a autour de Cyberpunk 2077 et de CD Projekt RED est celui que beaucoup de fans du studio ont, qui se sentent désolés pour tout ce qui se passe avec le studio en raison d’un lancement cahoteux, qui a fini par endommager sa réputation qu’il s’est forgée au fil des ans, dont une grande partie provient du succès de The Witcher.

Newell a révélé qu’il était dans cette situation, dans laquelle il reçoit de nombreux messages non seulement avec des critiques, mais aussi avec de la haine en raison d’une action que la société a menée autour de ses jeux. Cependant, il a mentionné que la meilleure façon de les traiter n’est pas de «bonnes réponses», mais d’apprendre de ces erreurs.

«Lorsque les gens ont ce genre de réactions, ma première pensée est que c’est une opportunité pour nous et je suppose que les développeurs de Cyberpunk 2077 l’utilisent de la même manière pour apporter des améliorations qui seront bénéfiques pour leurs clients. Ils ont une longue histoire de travail formidable, de continuer à investir dans leurs produits au fil du temps, et je pense qu’ils vont très bien faire leurs clients au fil du temps », a déclaré Newell.

Que pensez-vous des déclarations de Gabe Newell? Partagez-vous le sentiment des développeurs autour de Cyberpunk 2077? Dites le nous dans les commentaires.

Dans cette interview, le développeur a également été interrogé sur les projets Valve et a révélé qu’il avait plusieurs jeux en développement, ce qui a sans aucun doute excité les fans. D’autre part, nous vous informons que l’année dernière, Newell a envoyé un personnage emblématique de Half-Life dans l’espace. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Cyberpunk 2077 ou Gabe Newell en cliquant sur leurs noms respectifs.

