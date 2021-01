Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Shigeru Miyamoto est l’une des figures les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo. Ses contributions et les aventures qu’il a créées existent dans la mémoire et le cœur de millions de joueurs, et son influence est évidente dans de nombreuses équipes de développement. Si la scène PC Gaming a longtemps semblé être éloignée de l’environnement des consoles, cela n’a pas empêché le travail du créateur japonais de faire écho à des personnalités comme Gabe Newell.

L’influence de Miyamoto sur le travail de Gabe Newell

Dans le cadre de ses entretiens ces derniers jours, Gabe Newell, le fondateur de Valve et une figure importante de la scène du jeu sur PC, s’est exprimé sur divers sujets, comme ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077 et les projets de jeux vidéo qui prennent forme en la société et cela, inévitablement, suggèrent que nous pourrions enfin voir Half-Life 3. Ces conversations ont permis un bref retour dans le passé, avec Newell en tant que développeur et l’influence que Shigeru Miyamoto avait sur lui.

Selon ce que Newell a révélé à 1 News, le travail de la création Nintendo l’a poussé à être meilleur dans ce qu’il a fait: “Jouer aux titres Miyamoto, c’est comme, d’abord, très amusant, mais je ne peux penser à aucun. l’un d’entre eux qui n’a pas fait de moi un meilleur développeur de jeux. “

